Descubrieron nuevas colonias de pingüinos en la Antártida

Nuevas imágenes por satélite revelaron que existen alrededor de un 20 % más de colonias de pingüinos emperador en la Antártida de lo que se creía. Científicos del British Antarctic Survey (BAS) utilizaron datos de la misión Sentinel-2 de Copernicus para rastrear el guano de los pingüinos y así monitorizar la presencia de miles de ejemplares.

Los resultados, publicados en Remote Sensing in Ecology and Conservation, revelan once nuevas colonias, tres de las cuales se habían identificado previamente, aunque sin llegar a confirmarse. Con este descubrimiento, el censo mundial asciende a 61 colonias en todo el continente.

Descubiertos por el guano

El pingüino emperador vive en la Antártida, un lugar remoto e inaccesible donde las temperaturas pueden caer hasta los -50 °C, lo que dificulta enormemente el estudio de las colonias. Aun así, en los últimos diez años, científicos del BAS han sido capaces de localizar nuevas colonias de esta especie empleando imágenes por satélite.

Aunque los pingüinos son demasiado pequeños como para aparecer en las imágenes, las grandes manchas que dejan sus excrementos en el hielo son fáciles de identificar a la resolución de 10 m por píxel que ofrece la misión Sentinel-2 de Copernicus.

Estas manchas pardas han permitido a los científicos localizar y hacer un seguimiento de las poblaciones de pingüinos por todo el continente.

Cambios ambientales

Al respecto, Peter Fretwell, geógrafo del BAS y autor principal del estudio, comentó: “Este es un descubrimiento emocionante. Las nuevas imágenes por satélite de la costa antártica nos han permitido descubrir las nuevas colonias. Aunque se trata de una buena noticia, las colonias son pequeñas, por lo que apenas constituyen un 5-10 % de la población total de algo más de medio millón de pingüinos, o entre 265.500 y 278.500 parejas de cría”.

Los resultados, obtenidos gracias a las imágenes por satélite de Sentinel-2 de Copernicus, constituyen un hito importante para vigilar el impacto de los cambios medioambientales sobre la población de pingüinos emperador.

Se sabe que estas aves no voladoras son especialmente vulnerables al cambio climático, ya que el calentamiento de las aguas oceánicas está fundiendo el hielo marino donde viven y crían. Según las actuales proyecciones del cambio climático, es probable que su hábitat vaya desapareciendo. Los resultados del estudio muestran que la mayoría de las colonias recién descubiertas se hallan en los márgenes de la zona de reproducción del pingüino emperador, lugares que podrían perderse si el clima continúa calentándose.

Philip Trathan, director de Biología de la Conservación en el BAS y dedicado desde hace tres décadas a estudiar los pingüinos, advierte: “Aunque encontrar estas colonias es una buena noticia, las zonas de cría se encuentran en lugares donde, según las últimas proyecciones de los modelos, la población de pingüino emperador va a reducirse. Así, es probable que los individuos en estas áreas actúen como indicio de lo que está por venir. Debemos observarlos con atención para ver cómo el cambio climático afecta a la región”.

El estudio ha descubierto colonias a 180 kilómetros de la costa, situadas sobre hielo marino formado alrededor de icebergs anclados en aguas poco profundas. Estas colonias constituyen un sorprendente hallazgo en el comportamiento de esta especie cada vez mejor conocida.

Sentinel-2 de Copernicus es una misión de dos satélites diseñada específicamente para suministrar una enorme cantidad de datos e imágenes fundamentales para el programa Copernicus de la Comisión Europea. Satélites como los de esta misión nos ofrecen cobertura global, ya que visitan la misma región, cada pocos días. Sus datos nos permiten entender mejor el estado y el comportamiento de nuestro planeta y cómo se ve continuamente afectado por el cambio climático. (Fuente: ESA)