Cumbre en la Casa Rosada por la vuelta del fútbol

El Ministro de Salud Ginés González García, fue el encargado de confirmar la reunión que este martes 4 sostendrán en la Casa Rosada, con sus pares autoridades de AFA y Turismo y Deportes por el regreso de la práctica del futbol.

El encuentro cumbre, se dará a las 16 horas, con presencia además del titular de Salud, de su par Matias Lammens, el mandamás afista Claudio “Chiqui” Tapia y el líder de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli. De esta reunión, se desprenderían definiciones acerca del modo de vuelta a los entrenos.

Martes de una reunión clave

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, confirmó que se reunirá este martes a las 16 horas con Santiago Cafiero, el Ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens y el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia para tratar de encaminar la vuelta de los entrenamientos del fútbol.

«Nos vamos a reunir la gente de la AFA (Tapia), el jefe de gabinete (Santiago Cafiero), el ministro (Matías) Lammens y yo. Ya mandaron el protocolo, lo estamos viendo. A todos nosotros nos gusta el fútbol y sabemos lo que significa el fútbol en la cultura regional», amplió el encargado de la cartera sanitaria en diálogo con La Otra Verdad, programa de América 24.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, consultado respecto de la vuelta a los entrenos, dijo «con el fútbol va a pasar lo que pasa con el resto de las actividades. Necesitamos tener la certeza que no se va a propagar. Vino un protocolo de la AFA, se estudió en el Ministerio de Salud y hubo una devolución», en dialogo también con America24.

«Aún no está definido el protocolo y, naturalmente, hasta que eso no esté definido, no está definido nada. Tenemos una reunión esta semana con las autoridades de la AFA para avanzar en terminar de definir el protocolo. Una vez que hagamos eso, ahí podemos ir al siguiente paso, que es empezar a buscar una fecha», aclaró Cafiero.

Vale destacar que según la información que trascendió, se busca confirmar la vuelta a los entrenos de los equipos que afrontarán Copa Libertadores desde el 15 de septiembre, como ser River Plate, Boca Juniors, Racing, Tigre y Defensa y Justicia: sería conseguir que se entrenen desde el próximo lunes 10, en tanto que el 17 lo hagan los restantes equipos de la ahora Liga Profesional de Primera división.

En tanto, la fecha que se maneja para el regreso en la Primera Nacional sería 24 de agosto ó 31 de agosto.

Todo dependerá de la resolución a la que se llegue en la reunión de este martes entre las autoridades de Salud, Turismo y Deportes de Nación junto a sus pares de AFA.