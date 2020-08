Crisis preexistente

En Chubut, la crisis en la educación no es una novedad, “pero no por ello debemos caer en la normalización de aspectos que no son normales”, reflexionó la diputada Andrea Aguilera, al recordar que la irregularidad en el sistema educativo de la provincia data de más de dos años. La legisladora radical puso de relieve lo que muchos chubutenses advierten y dejan plasmado a través de las redes sociales como un llamado de auxilio por el resultado que esto tendrá en la continuidad educativa de los niños y adolescentes de la provincia. Sin embargo, por estas horas en Chubut, el único tema de debate en torno a la Educación es el salario docente.