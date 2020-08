Crearán consorcios vecinales para ejecutar pavimento en Rawson

El intendente Damián Biss reunió este miércoles a equipos técnicos y funcionarios de las secretarías de Gobierno, Educación, y Coordinación de Gabinete; de Planificación, Obras y Servicios Públicos; y de la Unidad Ejecutora Municipal para sellar los aspectos legales-administrativos del consorcio.

Los cuadros técnicos de Planificación, evaluaron el terreno en la ciudad, concluyendo que existe un porcentaje elevado de arterias de ripio. “Eso genera problemas en la transitabilidad”, por ejemplo, y “ocurrió este invierno que nos complicó con abundantes precipitaciones”, indicó el subsecretario de Obras Públicas, Mariano Ayup.

“Tomamos conocimiento que mucha gente quiere avanzar con la pavimentación de calles a través de consorcios”, por eso “avanzamos en reuniones”, explicó el funcionario. “Estamos en 2020, no puede ser que tengamos el 80% de la ciudad con tierra y ripio”, a razón de ello, “apuntamos a asfaltar y generar la limpieza para que cuando llueva, el agua no se acumule”.

Esgrimió que “el municipio y la provincia, por la situación financiera actual, no están en condiciones de asfaltar con recursos propios, aunque por consorcio se podría llevar adelante”.

Ayup comentó que “el secretario del área Fernando Vosecky tuvo charlas con directivos del Banco Chubut para que los vecinos interesados en conformar consorcios puedan acceder a líneas de créditos”.

Desde Planificación, Obras y Servicios Públicos, y la Secretaría de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete iniciaron esta semana un relevamiento que posibilitará al municipio recopilar información para intervenir sobre las demandas planteadas en esa base de datos.