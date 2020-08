Reza el dicho popular, “Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”, y así fue que ante la imposibilidad de dar respuestas inmediatas al sector del turismo, el Gobierno del Chubut avanzó en un decreto que crea una comisión para definir las necesidades y posibles medidas. Inicialmente todo fue algarabía porque se le daba participación a los prestadores de servicios al turista, sin embargo ya han trascurrido 150 días de inactividad, y casi un mes desde la firma del Decreto de Mariano Arcioni, aún no hay respuestas concretas. Este jueves, el ministro de Turismo, Néstor García se reunió con diputados en el marco de la aprobación de la Ley de Emergencia Turística, y al ser consultado por la prensa acerca de las medidas concretas para el sector, anticipó líneas de crédito que, por el momento no estarían confirmadas, y que además no conformarían las expectativas del sector que esperan algo más que deudas a largo plazo. Tampoco pudo confirmar cuándo se reactivarán los servicios al turismo, a pesar de que hace más de una semana se habla de turismo comarcal. La gestión de García viene lenta, y nada segura.