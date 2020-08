Covid-19 en Madryn: un paciente en terapia intensiva y varios recuperados

La epidemióloga del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn se refirió al incremento de casos positivos de Covid-19 a nivel local y sostuvo que “al día viernes tenemos 85 casos confirmados y, como salió en el último reporte, hay 37 personas que se encuentran en un barco en rada y que se confirmaron para Coronavirus; permanecen allí y en comunicación con el médico de Prefectura para evaluar la gravedad o no del cuadro clínico, estando atentos a la posibilidad de que haya que bajar a alguna de esas personas”. Actualmente hay dos pacientes internados en la Clínica Médica del nosocomio, y una tercera persona, un hombre de 83 años con comorbilidades y compromiso pulmonar, internado en la sala de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, cuyo pronóstico es “reservado”.

Varios recuperados

Sobre el total de pacientes, la referente de Epidemiología remarcó que “es importante aclarar que, con el caudal de trabajo que tenemos, hay algunos que ya cumplen con la definición de ‘caso recuperado’, así que seguramente en el parte que salga el día de hoy habrá más recuperados y no tantos casos activos”, aunque aclaró que “también debemos estar atentos a la cantidad de casos (nuevos) que vamos a tener”.

Buscando el nexo

“Por el momento”, continuó, “tenemos 12 casos donde no se ha identificado el nexo epidemiológico, no es que no lo encontramos sino que se trata de los últimos diagnósticos, por lo que tenemos que comunicarnos con estas personas, preguntar cuál es la situación por la cual se hisopó, y estamos aguardando el transcurso del día para definir si tienen nexo o no, ya que a lo largo del tiempo hubo días donde se indicaba el ‘nexo en investigación’, y no es que no se pudieron encontrar, sino que claramente teníamos que contactarlos a ellos para establecer el nexo relacionado al brote de Covid que tenemos en nuestra ciudad”.

Responsabilidad comunitaria

Por otra parte, la médica precisó que dentro de los 85 casos activos “tenemos una persona que está internada en Terapia Intensiva en nuestro hospital, y dos personas de mediana edad que están internadas en el servicio de Clínica Médica; tenemos bastantes casos activos y todo en una semana, desde el miércoles de la semana pasada cuando no teníamos ningún caso hasta ahora” y apeló “a la responsabilidad” de la ciudadanía para evitar la propagación del virus.

Reducir la circulación

En cuanto a la identificación de la cadena de transmisión local, “es importante”, puntualizó Acosta, sumando a ello que “más importante aún es que cuando una persona se sienta incluida dentro de una cadena de transmisión o no esté segura, se empiece a mover menos”. Durante el fin de semana “y durante la semana, si bien todos tenemos recomendaciones de lo que podemos o no hacer, pedimos que aquellas personas que se conocen y que están en una cadena de transmisión que aún no llegó a ellas, que por favor se muevan lo mínimo e indispensable; lógicamente los contactos estrechos están aislados y no pueden salir de la casa, pero aquellas personas que hoy no cumplen con la definición de ser un contacto estrecho de un caso confirmado pero que saben que fueron un contacto, deben moverse lo indispensable”.

Sin reuniones

“Si uno mantiene la distancia al aire libre, no compartimos mate, no compartimos botella, el riesgo allí es mucho menor”, explicó Acosta, agregando que “venimos diciendo desde el principio algo que suena odioso, pero realmente se ve que el ámbito de transmisión es el hogar, las juntadas con amigos, terminando en ámbitos laborales pero habiendo surgido en primera instancia en reuniones entre conocidos y familiares”.