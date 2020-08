Covid-19: El total de positivos en Chubut se elevó a 394

El Ministerio de Salud de Chubut confirmó tres nuevos casos de Covid-19 en Comodoro. «Corresponden a contactos estrechos», precisaron.

De acuerdo el reporte emitido en la noche del viernes por la cartera sanitaria, ya son 330 los positivos en la zona sur de la provincia de un total de 394 que hay en Chubut.

A la fecha se registran 118 casos activos, 272 casos recuperados (69%) y 4 fallecidos. Se encuentran en estudio 117 casos sospechosos y se descartaron 55. Se estudiaron y se descartaron un total de 3.144 casos sospechosos en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia se procesaron un total de 3.963 muestras de laboratorio con un porcentaje de positividad del 9,9%.

Se encuentran en seguimiento 495 contactos estrechos (CE), distribuidos en las cuatro Áreas Programáticas. Un total de 1.440 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 15.097 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.

Plasma de Trelew a Comodoro

La doctora Marta Tedeschi, del sector de hemodinamia del Hospital de Trelew, informó que mandarán plasma a Comodoro Rivadavia para un paciente con coronavirus que lo requiere. «Los plasmas no son nuestros, son de la provincia. Por suerte, en Trelew no hay pacientes con requerimiento y el plasma sirve para Comodoro», explicó la profesional.

«Se considera que el plasma podría tener un efecto beneficioso. Si esto es así, habría que hacerle un hisopado y podría continuar el proceso. La extracción de plasma puede hacerse a través de una máquina de aféresis que no tenemos en la provincia. Hay otra manera manual a través de la cual se extraen 1 o 2 unidades de sangre en forma consecutiva e inmediata y luego separamos el plasma con el que nos quedamos y los glóbulos rojos los reinfundimos al paciente. De esa manera obtenemos nuestro plasma hiperinmune Covid”, detalló la profesional en diálogo con medios de Trelew.

Donación

“Si hacemos una reinfusión, la persona puede donar hasta dos veces por semana. Si no reinfundimos los glóbulos rojos –en los próximos 60 días- estaría en condiciones de volver a donar. Obviamente, siempre se hace un hematocrito y una hemoglobina para evaluar los glóbulos rojos para que la donación no sea perjudicial para el donante” agregó.

“Ahora le extrajimos dos unidades al paciente y una de ellas la vamos a mandar a Comodoro Rivadavia porque nos avisaron que había un paciente con requerimiento; tiene el mismo grupo sanguíneo y son compatibles. Los plasmas no son nuestros, son de la provincia. Por suerte, en Trelew no hay pacientes con requerimiento y los plasmas sirven para Comodoro. La dosis es una unidad de plasma o 2 unidades de plasma con una diferencia de 12 horas entre cada una”, reveló la médica.