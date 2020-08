Con nueva modalidad, Comodoro agasajó a los niños en su día

Con dos funciones de la película “El Rey León”, presentaciones artísticas y entrega de golosinas, el autocine se volvió una fiesta para todos los chicos y chicas que concurrieron con sus padres al Predio y disfrutaron desde los vehículos de una propuesta gratuita y única que no olvidarán. “Es muy emocionante ver la respuesta de la gente a la propuesta. Es el primer autocine de Argentina con espectáculos en vivo, con un sistema novedoso y de primera calidad, que además es comodorense”, resaltó el intendente Luque.

En el Día de las Infancias, el Municipio preparó una celebración especial para que puedan disfrutar cientos de familias de manera segura. Con dos funciones de la taquillera película infantil “El Rey León”, que se reservaron de forma gratuita a través las redes sociales de la Secretaría de Cultura y la presencia de los personajes infantiles más reconocidos, chicos y grandes pudieron disfrutar de una jornada única.

Además, se repartieron bolsitas de golosinas armadas previamente por trabajadores del Ente Comodoro Deportes. El Municipio junto a organizaciones de la comunidad, barriales, iglesias, asociaciones civiles, sociales, culturales, clubes, cooperativas, sindicatos, centro de jubilados, merenderos y comedores comunitarios se encargaron de repartir en los distintos barrios de la ciudad más de 26 mil bolsas de golosinas.

Las familias que se acercaron al Predio Ferial aplaudieron la propuesta en este marco en donde, por la situación epidemiológica, no hay muchas ofertas para realizar con los niños y es necesario que existan variantes para contenerlos. El autocine es además una propuesta nueva en Comodoro, sin precedentes, por lo cual significa una experiencia nueva y en su día los niños pudieron disfrutar de algo que seguramente no olvidarán.

Luque junto a las familias

El intendente estuvo presente este domingo en el Predio Ferial y manifestó que es “muy emocionante ver la respuesta de la gente a la propuesta de la Municipalidad, la Secretaría de Cultura y el Ente Comodoro Turismo”, y aseguró que “es un éxito que la gente llena todos los fines de semana. Es el primer autocine de Argentina con espectáculos en vivo, con un sistema novedoso y de primera calidad, que además es comodorense”.

En este marco, reafirmó la importancia de enfocarse en propuestas gratuita y abiertas para todos los chicos: “Tenemos la impronta de buscar un Estado presente con los más chiquitos porque es el momento de intervenir para que puedan crecer en un ambiente con ofertas equitativas para todos, por eso apostamos tanto al deporte, a la cultura, a los espacios públicos. Ellos son el puntal fundamental para que el futuro sea mejor para todos”.

Sin embargo, más allá de celebrar la posibilidad de ofrecer variantes para que las familias puedan disfrutar de manera segura, el mandatario se mostró muy preocupado por la situación epidemiológica de la ciudad: “Estamos con un brote difícil, donde se suman todos los días casos nuevos e implica un riesgo para el sistema de salud que no podemos permitir que colapse. La única manera es insistir en lo que venimos repitiendo hasta el cansancio de que la responsabilidad individual es la única que nos va a permitir salir de esta situación. Si no tomamos consciencia en que hay que evitar reunirse, juntarse, tomar mate con otras personas, y reforzar el distanciamiento y las medidas de higiene, vamos a estar en una situación muy complicada”.