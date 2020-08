Con el handball y Fran Rosetto continúa el “Aprende desde casa”

Desde este lunes, continuará desarrollándose una nueva semana del Ciclo de charlas “Aprendé desde casa”, una serie de disertaciones abordando temáticas de Deporte Social, organizadas por la Municipalidad de Puerto Madryn a través de sus áreas de Deportes y Educación.

En este sentido, el primer encuentro de la semana será con el Beach Handball, que contará con la palabra de Francisco Rossetto, jugador de la Selección de Chubut y Argentina de la disciplina.

Beach handball, golf, capacitación y equipos, los temas de esta semana

Una nueva semana del Ciclo de charlas “Aprendé desde casa”, continuará desarrollándose durante este lunes hasta el próximo viernes, abordando temáticas de Deporte Social y bajo la organización de las Subsecretarias de Deportes y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Las disertaciones, son de carácter gratuito, libre y pudiéndose seguir a través de plataformas virtuales como Youtube de Eventos Madryn y por Zoom.

Por ello, este lunes, los encuentros tendrán como primer disertante a Francisco Rosetto, quien desde las 18 horas hablará en “Consejos para jugadores de Beach Handball”; teniendo como protagonista al joven trelewense con presencia en la Selección Chubut y Argentina de la modalidad Beach.

A las 19 horas del martes 11, llega “El Golf nos acerca”. Esta charla la dará Mariano Tubio, jugador de golf adaptado.

Para el miércoles 12 a las 17:30 horas, se producirá el lanzamiento del primer taller sobre Género y Deporte, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn. La misma tiene como objetivo construir un deporte en igualdad libre de violencia por motivos de género.

El jueves 13 a las 18 horas, la charla será sobre “Construcción de equipos”, y tendrá la participación de Malena Gerez, jugadora y entrenadora de mini básquet y U13; también estará Nuria Lamela, entrenadora del plantel femenino de fútbol de Guillermo Brown y ex jugadora; otro disertante de esa charla será Gonzalo Peña, jugador y entrenador de la octava del club JJ Moreno; mientras que el último participante será Gonzalo Mengoni, ex jugador del Puerto Madryn Rugby Club y equipos italianos, donde también fue entrenador de infantiles.

La última charla de la semana será “Fútbol para ciegos”, el viernes 14 a las 19:30 horas. La brindará Gonzalo Abbas Hachaché (ex arquero de la selección argentina y entrenador de Las Guerreras y Guerreros de Córdoba) y el profesor Santiago Jugo (ayudante de campo de Los Guerreros y Guerreras de Córdoba).