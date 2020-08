Con cuatro vacantes, exigen paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia

Resulta inminente que el gobernador Mariano Ariconi envíe los pliegos a la Legislatura de Chubut para la ocupación de cargos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En junio último, trascendió que Arcioni enviaría mayoría de mujeres en el pliego para completar las vacantes del Superior Tribunal de Justicia y que haya paridad de género. Ahora tras la renuncia del ministro Miguel Ángel Donnet, el máximo tribunal provincial quedará oficialmente compuesto por dos ministros: Mario Vivas y Alejandro Panizzi, y se vuelve perentorio cubrir las vacantes.

Si bien esto ya venía ocurriendo desde hace varios meses, como consecuencia de la licencia de Donnet, ahora se reanudó la discusión sobre la necesidad, o no, de completar los cargos vacantes en la Corte de Chubut. El Diario consultó a distintos actores del Poder Judicial provincial, quienes tuvieron algunas diferencias, pero hubo un lineamiento unánime: la necesidad de que en el STJ haya la misma cantidad de ministros que de ministras.

Arcioni no ha puesto especial atención en resolver la situación en torno a las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, que si bien sigue funcionando se encuentra con algunos escollos cuando alguno de los ministros se ve obligado de excusarse. Así las cosas, hay quienes opinan que el Gobernador no ha querido ocuparse de la situación producto del sinnúmero de causas judiciales que investigan a funcionarios de su Gobierno por presuntos hechos de corrupción.

“Necesario, pero no imprescindible”

Uno de los referentes que dialogó con este medio fue Panizzi, quien dijo: “Nosotros estamos viviendo esto con cierta normalidad porque esta situación hace ya un año que se está repitiendo y en donde estamos funcionando solamente con dos de las seis vacantes”.

Al ser consultado sobre la necesidad que tienen de ampliar la cantidad de ministros, el integrante de la Corte Provincial remarcó que “estamos trabajando bien. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos y hacer tareas extraordinarias. Yo diría que es necesario, pero no imprescindible”.

Paridad de género

Por último, Panizzi fue consultado sobre la postura que tiene respecto a la inclusión de mujeres en el STJ. Al respecto, fue contundente y consideró que “estamos frente a una oportunidad formidable de saldar la deuda que tiene la Provincia con la cuestión de género”.

“Nunca una mujer ocupó la cabeza de ninguno de los tres poderes, lo cual eso es grave. Por otro lado, existe una ley que establece que en la medida de lo posible tiene que haber paridad de género en el Superior y yo no veo ningún obstáculo para que esto ocurra, de manera tal que así debería ser. De las cuatro vacantes, como mínimo, tres tienen que ser mujeres”, concluyó el ministro del STJ.

Postura del SiTraJuCh

En la misma sintonía se pronunciaron desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh), desde donde pidieron que se cumpla con la paridad de género en el máximo tribunal provincial.

En diálogo con El Diario, José Luis Ronconi, referente de la asociación sindical que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial sostuvo que “nosotros hace muchos años que criticamos la forma de designación de las máximas autoridades del Poder Judicial. Sostenemos que debería haber por lo menos un procedimiento como el previsto en decreto 222/2003”.

“Hemos planteado hace 15 años que el Poder Judicial de Chubut no ha tenido en sus máximos cargos mujeres en toda su historia desde 1956, lo que ya es inadmisible”, apuntó Ronconi.

Fassio pide tener en cuenta la capacidad

Por su parte, uno de los que también insistió en la necesidad de que se designen mujeres como ministras del STJ fue Sergio Fassio, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn. No obstante, no pidió que sean tres, sino que se incluyan y que se tenga en cuenta la capacidad de cada una de las personas.

En una entrevista con este medio, remarcó que “hemos reclamado desde el año pasado con que deben cubrirse las vacantes del STJ. No solo la que deja Donnet, sino las otras tres que están previstas en la Constitución”.

“Es una excelente oportunidad también para que el Gobernador tome en cuenta en su elección a candidatas del género femenino. Es una oportunidad única para que magistradas y abogadas de la Provincia ocupen estos cargos, que son tan honoríficos”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la cantidad de mujeres que deberían llegar a la Corte Provincial y si comparte la postura de que sean tres, Fassio dijo: “No es una cuestión de número. Lo ideal es que vayan los más capaces. Si entre los más capaces hay mujeres, por supuesto que sería importante que lo hagan. Más que nada por la perspectiva de la mujer hoy en día, que tiene tanta preponderancia en la vida pública, social y laboral. Es muy importante su participación”.