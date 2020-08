Comodoro: impulsan campaña contra la difusión de imágenes íntimas

Desde la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia llevan adelante una campaña destinada a concientizar respecto de la difusión de imágenes con contenido íntimo, un delito por el cual el año pasado se inició el primer juicio por «pornovenganza» en Argentina.

«Queremos pedirte ayuda para realizar una campaña en contra de la difusión de fotos y videos íntimos que se viralizan en redes sociales. Envíanos un video-selfie con la siguiente frase: ‘Cuando me llegan imagenes privadas, yo no comparto, yo no reenvío porque respeto la intimidad’. Desde ya agradecemos la participación, apoyo y réplica de esta iniciativa», indicaron desde el área de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la ciudad petrolera.