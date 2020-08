¿Cómo será la vuelta a las prácticas y a la competencia?

El futbol argentino ya puso fecha para el día del regreso a los entrenamientos de categorías como el Federal A, bajo determinación y autorización de la Asociación del Futbol Argentino a través de su Consejo Federal.

En este sentido, una vez conocido el día en el que se retomarán los entrenos, ahora comenzó la etapa de reuniones, encuentros y definiciones para saber que competencia se disputará y cómo. El Deportivo Madryn, es uno de los equipos de la categoría que debe disputar su instancia en búsqueda del ascenso y está expectante a conocer que sucederá.

Hexagonales u octogonales, variantes que se analizan

Mientras ya se conoció la fecha en la que se regresa a los entrenamientos en el Torneo Federal A, tras la autorización realizada por la AFA a través de su Consejo Federal; ahora se espera por definiciones con respecto a que instancia de la competencia se jugará, no solo en cuanto a formato, sino también por cuestiones referidas a lo sanitario según la realidad de cada club en su ciudad.

En el caso del Deportivo Madryn, el equipo que comanda Jorge Izquierdo se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Zona B, con posibilidades de disputar instancia de Reducido por el ascenso; por lo que ahora, queda conocer la resolución a la que lleguen desde la mesa de la categoría tras las negociaciones y reuniones entre los dirigentes.

Según indicó un completo informe del sitio web Ascenso del Interior, se barajan dos posibilidades con respecto a la forma de disputa de lo que resta de la Temporada: una de ellas es pasar directamente al hexagonal final con los clasificados hasta el momento en cada zona utilizando la tabla general de puntos (sólo partidos de ida -5 fechas, los tres primeros de cada zona juegan 3 partidos de local y 2 de visitante-).

La otra posibilidad que está en análisis, es que se dispute un octogonal aumentando la cantidad de participantes bajo el mismo criterio -tabla general de puntos- y la misma modalidad de juego (solo ida, 7 fechas, los tres primeros de cada zona juegan 4 partidos de local y 3 de visitante).

En ambas situaciones, el Deportivo Madryn estaría protagonizando las definiciones ya que, tal como fue dicho, está cuarto en la tabla de posiciones de su Zona (B) con 32 unidades, detrás de Villa Mitre (39), Dep Maipú (39), Huracán (Las Heras , 35).

Con respecto a la chance de jugar Octogonales, Ascenso del Interior indica que “parece lógico que los hexagonales corriesen con cierta ventaja porque, teniendo en cuenta lo apretado del calendario y sabiendo que si se puede retornar a los entrenamientos el 7/9 se necesitan entre 45 o 60 de preparación física, dejaría una ventana de tiempo para disputar el mini torneo entre fines de Octubre/principios de Noviembre y hasta Diciembre donde tampoco podría extenderse demasiado la competencia porque los clubes luego deberán rearmarse para la temporada 2021 que comenzaría entre el primer y segundo mes del año. Por supuesto, esto puede variar en función a lo mencionado anteriormente (tiempo disponible, situación sanitaria, etc.) o con la aparición de otro «bosquejo sorpresa» (llegado un caso extremo) como puede ser lo deslizado por algunos dirigentes donde señalaban la posibilidad de llevar la definición a una sede neutral”.

¿Qué sucede con el resto de los equipos?

Con respecto a los conjuntos que, si se siguieran algunas de estas dos alternativas, no jugaran esta instancia, ¿qué sucederá con ellos? Ascenso del Interior, explica que “según el boletín oficial de AFA, para volver a los entrenamientos están autorizados todos los clubes. Si la decisión sobre el formato de definición del torneo se extiende más allá de la fecha señalada para los testeos, todos deberían iniciarlos. Si la definición llega antes del 7/9 y alguna institución que no deba intervenir en los reducidos decide comenzar de igual manera, tendrá a disposición los test de realización obligatoria (40 por club) para poder hacerlo”.

A lo que suma “en principio y de no haber ninguna «sorpresa», los clubes que no participen de las definiciones en los Torneos Reducidos recién verían acción oficial a principios del próximo año con el comienzo de la temporada 2021 que se jugaría de manera anual (febrero-diciembre).