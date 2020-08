Colan Conhue otra vez sin luz

El problema de suministro de energía en Colan Conhue ya no es una novedad, los cortes de luz son reiterados, y las soluciones provisorias. En la segunda quincena del mes de julio, la localidad tuvo luz solo un par de días. Apenas iniciado el mes de agosto, y a pesar de haberse alquilado un motor, otra vez estuvieron dos días sin energía.

Los vecinos de la comuna rural piden ser escuchados por las autoridades y reclaman soluciones de largo plazo. “La situación no da para más”, reiteran al unísono los vecinos de Colan Conhue.

Este fin de semana se repitió la situación y David Daut dialogó con El Diario acerca de los pormenores, “en diez días tuvimos dos días de luz”, dijo el vecino de la localidad cordillerana al afirmar que los motores que estaban eran obsoletos y el que se alquiló no está siendo atendido correctamente.

“Nosotros pedimos que capaciten a la gente, y lo único que recibí por hacer mi reclamo es que me amenacen”, aseguró Daut al tiempo que afirmó “no vemos respuestas del gobierno provincial. La misma situación tienen en Aldea Epulef, y ahora empezó a nevar de nuevo”. Los vecinos advierten que “cada semana la situación empeora, porque ponemos parche sobre parche”, insistió Daut al señalar que en los últimos días, “todos estábamos atentos a lo que pasaba en Cushamen porque ahí la nieve fue mucho más que acá, pero todos necesitamos soluciones, y nadie nos informa nada”.

Según comentó el poblador de Colan Conhue, cuando se cortó el suministro de energía por más de cinco días en el mes de julio, “no había plata para pagar los viáticos a los empleados de Servicios Públicos para que vinieran a reparar los motores, y cuando salimos a los medios a reclamar, alquilaron un motor a un privado, parece que se nos están riendo en la cara”, sentenció.