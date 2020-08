Cimadevilla: Los legisladores nacionales por Chubut “se han convertido en mendigos”

El ex senador nacional Mario Cimadevilla adelantó que le gustaría volver a ser representante de Chubut dentro del Congreso de la Nación, por lo que no descartó presentarse como candidato a diputado o a senador en las elecciones que se celebrarán el año próximo.

En una entrevista con AzM Radio, Cimadevilla cargó fuertemente contra los legisladores nacionales que representan a Chubut actualmente, diciendo que los referentes provinciales dentro del Poder Legislativo “se han convertido en pedigüeños, en mendigos”. Al mismo tiempo que dijo que en esta categoría entrarían “todos” y pidió no hacer distinciones por partidos políticos.

“Cuando (Mariano) Arcioni era gobernador con (Mauricio) Macri presidente y Arcioni pedía fondos a Nación, ¿qué decían los diputados de Cambiemos? ‘Nunca nadie le dio tanta plata a Chubut como Macri’. Cambiaron las circunstancias y hoy resulta que hay el mismo signo político gobernando la Nación que la Provincia y ¿qué hacen los legisladores de Cambiemos? Presentan proyectos de ley para que manden cientos de millones de pesos a la Provincia”, apuntó.

“Es patético lo que está pasando”

Además, enfatizó que “es patético lo que está pasando. Yo digo que están desperdiciados los espacios políticos en el Congreso porque ahí se discuten políticas nacionales que tienen que ver con todas las cosas”.

En comparación con los legisladores actuales, Cimadevilla consideró que “yo no fui un senador que pasó desapercibido en el Congreso de la Nación. Muy por contrario. Tuve un protagonismo que pocos tuvieron y tuve intervención siempre defendiendo los intereses de Chubut”.

El primer denunciante

“Si hay algo que me satisface de mi actividad política es que todo lo que vine diciendo que iba a pasar en la Provincia, pasó. Cuando acá (Mario) Das Neves sacaba el 60% de los votos y nadie se animaba a decirle nada, yo y algunos más fuimos los que plantamos a denunciar la corrupción que hoy se ve, la entrega de nuestros recursos que hoy estamos padeciendo y el autoritarismo con el que se llevó adelante la gestión Das Neves. Hoy los hechos nos dan la razón y si nos hubiesen hecho caso no hubiésemos estado como estamos”, cargó el ex senador nacional.

Juntos por el Cambio en la Legislatura Provincial

En cuanto a los accionares y posicionamientos tomados por los diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Cimadevilla dijo: “Mucho no sé de lo que hacen, pero creo que se equivocaron cuando aprobaron la refinanciación de la deuda. El radicalismo tuvo una postura coherente desde que se comenzó el endeudamiento en Chubut”.

En la continuidad de su opinión del radicalismo, enfatizó que “tuvimos una actitud muy crítica frente al endeudamiento y ahora pasamos a ser cómplices de ese endeudamiento. Si decimos algo nos van a decir ‘pero si ustedes votaron el repago y el refinanciamiento de lo que criticaron’. Tuvimos posiciones duales y yo no comparto esto de haber acompañado un endeudamiento irresponsable como el que se acompañó ahora. El único que votó responsablemente fue el legislador del PRO (Sebastián López)”.

“No hay oposición en la Provincia”

Al ser consultado sobre los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni en cuanto a la demora en el pago de los salarios y la falta de reclamos por parte de distintos sectores, Cimadevilla fue contundente y remarcó que “no hay oposición en la Provincia de Chubut, lamentablemente. No hay Estado. No tenemos clases hace más de un año”.

“El Estado no funciona. El Poder Judicial está de huelga desde octubre del año pasado y no lo tenemos ni siquiera integrado porque faltan miembros en el Superior Tribunal de Justicia; acá (Legislatura) se sesiona cuando los empleados quieren. No tenemos Estado”, apuntó.

Además, lanzó dardos directos al propio Arcioni: “Vos tenés al frente de la Gobernación a un hombre que no tiene liderazgo político, que no genera confianza y que vive improvisando. Si vos queres que una gestión explote juntá estas tres condiciones en quien esté al frente de estas gestiones y te va a explotar”.