Chubut ya recibió de Nación el equivalente a casi tres masas salariales completas

Durante los últimos tiempos se discutió sobre las asistencias económicas que Nación le giró a Chubut, las cuales sirvieron para alivianar, aunque sea levemente, la crisis económica y financiera en la que se encuentra la Provincia.

En las últimas horas quien se sumó a este debate fue el diputado nacional Santiago Igón, representante del Frente de Todos en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Puntualmente, el chubutense afirmó que “han llegado cerca de 15.000 millones de pesos, pero el agujero de la Provincia es tan grande que ni siquiera lo ha calmado, y están por ingresar alrededor de otros 2.000 millones de pesos más”.

“No se puede estar pidiendo siempre”

Así, la asistencia por parte del Poder Ejecutivo central para con la administración de Mariano Arcioni equivale a casi tres masas salariales completas. En tanto que Igón remarcó, en una entrevista con Radio 3 de Trelew, que “no se puede estar pidiendo siempre el rescate de Nación, el aporte a Chubut ha sido muy importante, aunque no lo han transmitido y eso no ayuda a acercar los vínculos”.

“Hablo con los distintos ministros de Nación y se mantiene el compromiso de seguir ayudando”, apuntó el diputado nacional, quien también adelantó que “para la emergencia de estos días de Cushamen y la zona de Cordillera ya tenemos disponibles unos 50 millones de pesos, pero hoy las comunidades y puntualmente los productores nos están pidiendo que seamos garantía de que ese dinero llegue porque no están confiando en la Provincia, es muy fuerte, muy pesado lo que están pasando en el día en la relación coyuntural con los vecinos, los trabajadores y los comerciantes”.

Falta de un plan

En este mismo sentido, el legislador nacional afirmó que mantiene diálogo “muy sincero y muy franco” con el gobernador Arcioni, remarcando que “no sólo voy a cuestionar, sino a apoyar algunas cuestiones, he dado muestras suficientes”. “No voy a ser alguien complaciente a la hora de decir las cosas como hay que decirlas”, apuntó.

Contra quien sí cargo duramente fue contra el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena. Puntualmente, el representante de Chubut en la Cámara de Diputados de la Nación dijo: “El ministro de Economía nunca hizo los deberes como los debió haber hecho, nunca presentó un plan y mucho menos productivo”.