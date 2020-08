Chubut registró récord de contagios en un día con 46 nuevos infectados

Chubut reportó este viernes un total de 46 nuevos infectados por coronavirus lo que representa el día record de contagios desde que comenzó la pandemia. Se diagnosticaron 25 casos en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 17 en Puerto Madryn y 4 en El Hoyo. Anunciaron que se incrementarán los controles de ingreso a las ciudades y habrá operativos para hacer cumplir la prohibición de reuniones sociales y familiares. Las autoridades sanitarias hicieron un fuerte llamado a la “responsabilidad individual”.

Ya son 518 los casos

El informe oficial del Ministerio de Salud de Chubut emitido en la noche del viernes confirmó 46 nuevos casos de coronavirus en Chubut y marcó un nuevo récord de contagios en 24 horas. 25 de los positivos corresponden al conglomerado Comodoro – Rada Tilly; 17 a la ciudad de Puerto Madryn y 4 a El Hoyo.

Con estos registros, el total de infectados en la provincia ascendió a 518. En la zona sur, en tanto, se elevó a 429.

De los 25 casos en Comodoro y Rada Tilly, 12 son contactos estrechos y 13 se encuentran en investigación. En cuanto a los confirmados en la ciudad del Golfo, 15 son contactos estrechos y los restantes en investigación. Las cuatro personas diagnosticadas con Covid-19 en El Hoyo tienen antecedente de viaje a zona de riesgo (Bariloche).

A la fecha hay 191 casos activos, 321 casos recuperados (62%) y 6 fallecidos. La tasa de incidencia en Chubut es 83,7 casos cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad provincial es de 1,2%. Una sola persona se encuentra internada en terapia intensiva.

En tanto, se encuentran en estudio ciento sesenta y cuatro (164) casos sospechosos. Se descartaron noventa y ocho (98) casos: sesenta y cinco (65) en AP Comodoro Rivadavia, treinta y uno (31) en AP Norte y dos (2) en AP Esquel.

Desde el comienzo de la pandemia se han procesado un total de 4.534 muestras de laboratorio, con un porcentaje de positividad del 11,4%. Se encuentran en seguimiento seiscientos diecinueve (619) contactos estrechos (CE), distribuidos en las cuatro Áreas Programáticas. Un total de 1.287 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 16.153 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.

Intensifican controles

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, encabezó este viernes una reunión junto a fuerzas federales para coordinar tareas conjuntas y optimizar los recursos disponibles.

Al referirse a los controles, Massoni señaló que “además de los controles de Covid-19, comenzamos un trabajo en conjunto y vamos a incrementar las tareas preventivas acompañados por las fuerzas nacionales, corroborando a través de un escáner de la PSA, que no hay tránsito ni de armas ni de sustancias prohibidas”.

“Estaremos en las distintas localidades de la provincia, entendiendo también que comienza un fin de semana extremadamente preocupante por lo que se vive en Comodoro Rivadavia por el COVID-19, y esto es algo a lo que tenemos que generarle un corte”, manifestó.

“Está prohibido reunirse en casas”

El Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, afirmó que se realizarán fuertes controles con la colaboración de la Policía y el Ministerio de Seguridad, dado que el 85% de los casos de COVID-19 se han dado por reuniones sociales y familiares. Además, adelantó que hay conversaciones con la Fiscalía para poder avanzar con controles en domicilios, quinchos y salones. “Está prohibido reunirse en casas particulares para encuentros sociales. Le estamos pidiendo a la Policía que nos ayude a controlar esto y que se apliquen las multas económicas para quienes las incumplan”, sostuvo.

Sastre pidió responsabilidad

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hizo un fuerte llamando a la responsabilidad social de la comunidad. A través de su cuenta de twitter expresó anoche: “Hoy fueron diagnosticados en nuestra ciudad 17 casos de COVID-19. Son todos contactos estrechos de los anteriores confirmados y los contagios se dieron tras una reunión familiar”.

“Siempre pregonamos la no estigmatizacion de las personas que se han contagiado pero cuando estos contagios se han producido violando cada mediada de cuidado que este estado ha implementado con tanto esfuerzo de todos, realmente es un duro golpe al ánimo de este equipo”, añadió el intendente.

“Una situación que debería tratarse de un foco aislado como en las 3 oportunidades anteriores que se han presentado casos en la ciudad, se transforma en cuadro complejo a causa de no respetar normas extremadamente sencillas y por demás difundidas.

Y no es una cuestión solo de controles o no controles, los cuales existen …y se aplican con todos los recursos disponibles, pero es una cuestión de sentido común, 200 o 300 personas no tienen chances matemáticas de controlar a 120 mil, es necesaria la responsabilidad individual”, reclamó Sastre.

Cuatro vecinos de El Hoyo contagiados en Bariloche

El director del Área Programática Esquel, Roberto Alonso, y el médico epidemiólogo, Emiliano Biondo, explicaron que estas cuatro personas pertenecen a un mismo grupo familiar y que cumplían el Aislamiento Social Obligatorio de Viajeros en El Hoyo, y dos fueron trasladados al hospital de Esquel.

Alonso precisó que se trata de tres adultos y un menor. “Los últimos días estuvieron en San Carlos de Bariloche, con lo cual ese sería el nexo epidemiológico. Además, hay seis contactos estrechos que permanecen aislados”, señaló.

Respecto al cuadro clínico, informó que “una de las personas adultas está siendo trasladada a la ciudad de Esquel, mientras que un menor con síntomas leves está siendo derivado al Hospital Sub-Zonal de El Maitén. Los otros dos permanecen aislados en El Hoyo”.

Biondo reiteró que los cuatro positivos y los seis contactos estrechos “pertenecen a un mismo núcleo familiar. Son parientes que conviven en un predio donde hay dos hogares, es un agrupamiento familiar. Durante más de quince días estuvieron en Bariloche”.

“Hay que estar tranquilos porque es una situación controlada. Los contactos siguen bajo supervisión con los correspondientes protocolos y se realizarán todos los estudios necesarios”, manifestó en conferencia de prensa.

Finalmente, aseguró que “por el momento no vamos a cambiar ninguna conducta de las que venimos adoptando, ni en El Hoyo ni en el resto de las localidades que componen el Área Programática. Sabemos cómo se produjo el contagio y que no hay otros casos relacionados”.