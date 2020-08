Chubut adeuda casi 15.000 millones de pesos a los estatales

El secretario general de la Gobernación, Javier Touriñán, admitió que el irregular pago de salarios a los trabajadores de la administración pública es “una deuda real y moral que tiene el Estado provincial con sus empleados. Reconoció que se deben dos meses y el medio aguinaldo lo que representa un monto cercano a los 15 mil millones de pesos. Reveló que hay comprometida una asistencia de Nación de 2.500 millones de pesos y este jueves se colocarían letras por otros 2500 millones.

El objetivo es cancelar los sueldos de junio del tercer rango y tan pronto sea posible los del cuarto. Chubut está pronto a cancelar un vencimiento de deuda por 40 millones de dólares que podría repercutir en el pago de los salarios venideros, y el aguinaldo parece estar cada vez más lejos.

“Debe reconocerse que estamos en falta con ello y se está en búsqueda de una solución, una alternativa, como para por lo menos afrontar los dos meses que se adeudan y el aguinaldo”, dijo el funcionario en una entrevista con AzM Radio.

“Hoy los ingresos están acotados por diversos factores, pero el principal de ellos es que tenemos los servicios de la deuda que comprometen la tercera parte del Presupuesto de ingresos de la Provincia, que son las regalías hidrocarburíferas. Si no ingresan fondos, es muy difícil que se puedan pagar sueldos, porque no tenemos posibilidad de darle a la maquinita para fabricar dinero”, sostuvo.

Reperfilamiento de la deuda

Sobre el proyecto aprobado en la Legislatura para la reestructuración de la deuda pública, Touriñán dijo que esto “va a permitir estirar los plazos, lo cual sería un fuelle como para que el flujo de dinero tenga otras características. Pero la ley sola no alcanza, requiere una negociación posterior y un acuerdo con los tenedores de la deuda, que va a demorar unos 60 o 90 días”.

No obstante, adelantó que hay comprometida una asistencia de Nación en orden a los 2.500 millones de pesos. Asimismo, pidió tener en cuenta que “tenemos dos pagos, uno de 40 millones de dólares que se hizo ahora y otro en octubre, que comprometen dos masas salariales completas, más allá de la deuda que se está teniendo”.

El secretario general de la Gobernación también reconoció que esta semana se venderán Letras del Tesoro, lo que permitirá “un alivio financiero en lo inmediato, pero no es una solución de fondo. Es una cuestión de coyuntura y no de estructura”.

Relaciones políticas

Touriñán catalogó como “buena” la relación entre el titular del Poder Ejecutivo provincial y los hermanos Sastre. “Realmente me pareció muy cordial y muy amena, obviamente con sus diferentes puntos de vista, porque tampoco se puede pretender que todos pensemos igual. A mí me quedó de esa reunión en el puerto que el objetivo común es el desarrollo de la Provincia y de la Ciudad”.

“Esto marca la madurez de los distintos sectores políticos que entienden que la política tiene que darse en el sentido para lo que está diseñada, que es tratar el mejoramiento en las condiciones de vida de la gente a la cual uno gobierna”, consideró el secretario general de la Gobernación.