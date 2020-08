Causa Embrujo: Vivas aceptó la recusación solicitada por dos defensores

El presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Dr. Mario Vivas solicitó su apartamiento de la Causa Embrujo, como respuesta al planteo de recusación efectuada por la defensa de dos imputados.

Los defensores públicos, Omar López y Damián D`Antonio, en representación de Juan Carlos Ramón y Jorge Aníbal Godoy, respectivamente, recusaron al ministro de la Corte Provincial por sus elogios a la tarea desarrollada por jueces y fiscales que intervinieron en la causa. Los abogados consideran que ese pronunciamiento es motivo suficiente para fundar temor de parcialidad.

Vivas indicó que lo expresado en su mensaje anual, que fue reproducido por los medios, no constituyó un juicio concluyente ni un adelanto de opinión sobre el hecho investigado.

“Solo me limité a destacar la labor y compromiso que asumieron los jueces, fiscales y peritos que intervinieron en la causa, y subrayé que la sentencia dictada, solamente en razón del delito investigado, puso a la provincia a la vanguardia en materia de investigación penal” enfatizó el Presidente del Superior Tribunal.

Vivas resaltó que, aunque la proposición recusatoria no tiene andamiaje ni en los hechos ni en la ley, resulta indispensable despejar al justiciable de toda duda que empañe la labor de los jueces y preservar la imparcialidad del debido proceso.

Por esa razón, y ante el temor de interpretación y decisión parcial que manifiesta la Defensa Pública, solicitó su apartamiento en los términos del artículo 76 del Código Procesal Penal.

Ahora, la decisión está en manos del tribunal integrado por los Dres. Alejandro Panizzi y Alejandro De Franco.