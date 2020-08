Casación rechazó excarcelar al ex secretario de Obras Públicas José López

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, José López, siga detenido en el penal de Marcos Paz, al rechazar pedidos de excarcelación y cese de prisión preventiva en la causa en la que fue condenado por enriquecimiento ilícito.

La decisión fue de los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal del país Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, quienes declararon inadmisibles planteos de la defensa del ex funcionario, según fallos a los que accedió Télam.

López está detenido desde el 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido intentando esconder bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

A raíz del hallazgo en su poder de este dinero y otros bienes que para la Justicia no pudo justificar, fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito en un juicio oral en 2019.

El Tribunal Oral Federal 1 se negó a excarcelarlo, en una resolución ahora confirmada por Casación.

«La restricción de la libertad intramuros de José Francisco López se muestra idónea y necesaria, desde la perspectiva de la razonabilidad de la medida, para poder asegurar la operatividad de la sanción, cuando se torne ejecutable», argumentaron los jueces al aludir a la condena que fue apelada y por ende aún no está firme.

Además de la pena de seis años de prisión, el Tribunal Oral impuso a López el pago de una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento, que podrá concretarse cuando el veredicto quede firme.

Los delitos por los que fue juzgado López se vinculan a la apropiación «por parte de funcionarios públicos de bienes que constituyen el patrimonio de la sociedad», indica la resolución de Casación.

En este sentido, plantea que «criterios relacionados con la expresión de impunidad que pudiera representar la medida pretendida, también forman parte del juicio de proporcionalidad».

«En casos como el presente, cobra sentido y vigencia la consigna -impartida por esta misma Cámara-, de que la gravedad intrínseca del delito y la severidad de la pena dictada son factores razonablemente ponderables y a tener en cuenta en las medidas restrictivas de la libertad para asegurar los fines del proceso», concluyeron los camaristas.

López es juzgado actualmente en la llamada causa Vialidad, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también detenido empresario Lázaro Báez.