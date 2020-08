Capitanes rechazan la figura de «marinero familiarizado» en la pesca

El reclamo por la precarización de la seguridad náutica que representa la participación del «Marinero familiarizado» en la dotación de pesca fue renovado este jueves por el Secretario General Jorge Frías mediante una nota dirigida al Prefecto General Mario Rubén Farinón, en su carácter de Prefecto Nacional Naval. En la cual se requiere sea reformulada la OM 03/09, fijando obligatoriedad de incluir al Primer Oficial en la dotación de explotación para la flota costera, y a tal efecto se solicita audiencia con participación también de las cámaras empresarias representativas de la flota.

La Ordenanza Marítima 03/09 ha encontrado numerosos obstáculos en su implementación, en su momento llegó a crear la figura provisoria de «marinero familiarizado» que en los hechos ha reemplazado en el enrolamiento al Segundo Patrón o Primer Oficial de Pesca, y lejos de solucionar los problemas generados precariza la seguridad de la vida humana y la carga en el mar, a lo que se suma necesariamente la actual situación de crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia mundial de Covid19, detalla la nota enviada por la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, que lleva la firma del Secretario General.

Si bien en los orígenes de la ordenanza, el «marinero familiarizado» se concibió con carácter transitorio para los buques costeros, hizo que personal de marinería realice tareas inherentes a un oficial de puente, sin contar con la capacitación adecuada ni la titulación a tal efecto.

Cabe resaltar que esta figura no está reconocida por el REFOCAPEMM, y sólo puede considerarse a los fines de cumplimentar la guardia mínima de puente en situaciones distintas a los viajes de pesca, por lo tanto el buque debe contar con la presencia de Capitán y Primer Oficial a bordo para desarrollar la actividad pesquera o cualquier otra tarea propia de la explotación comercial. El hecho de reemplazar de manera permanente por el «marinero familiarizado» al Primer Oficial de Pesca, personal capacitado y titulado, ha devenido en una franca relajación de las normas de seguridad de la flota costera, poniendo en riesgo la seguridad de la navegación toda, atento a que no se puede realizar tareas de pesca en cubierta y al mismo tiempo secundar al Capitán en pos de la seguridad náutica, tal el espíritu de la norma, señala Frías, también Director de la Liga Naval Argentina.

En ese sentido, la misiva ejemplifica la situación que se presentara a principios de julio último, tras detectarse la falta de emisión de señal y de comunicación con el B/P San Benedetto; incidente que movilizó un operativo de rescate, involucrando buque guardacostas y helicóptero de PNA más los buques que navegaban en el área de último registro, para constatar luego que el personal a cargo de la guardia de puente se encontraba durmiendo, quizás producto del agotamiento físico y falta de un Primer Oficial que releve al Capitán en el comando del buque durante la guardias en navegación. Resulta grave que el buque fue despachado con «dotación de seguridad», integrada con un «marinero familiarizado», más no con un Primer Oficial de Pesca, contradiciendo lo dispuesto por la OM 03/09.

Por todo ello, Frías solicita que la Prefectura, como Autoridad Marítima, reformule la Ordenanza, determinando la dotación mínima de explotación con la que deben contar los buques de pesca costeros, como así también la obligatoriedad de embarque del Primer Oficial como integrante de la dotación mínima de explotación, en la flota costera.

Asimismo, requiere que se convoque a audiencia, citando también a las cámaras empresarias representativas de la flota costera, AEPEC y CAFACH, a los efectos de exponer la problemática.