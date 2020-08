Brown confirmó a Caraballo como primer refuerzo

Mientras se alista para cumplir con el regreso a los entrenamientos el 30 de agosto, Guillermo Brown trabaja en la concreción de refuerzos para su plantel de cara a la vendiera Temporada: durante el fin de semana se confirmó a Khalil Caraballo como primer refuerzo.

Se trata de un delantero de 21 años, ex Gimnasia de La Plata y con último paso por Juventud Unida de Gualeguaychú en el torneo Federal A.

Hay un primer refuerzo y llega desde Gimnasia

Entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre, los equipos de Primera Nacional, tendrán la autorización para regresar a los entrenamientos de sus planteles, a la espera de la definición de que se jugará, si lo que resta de la Temporada, fechas pendientes (nueve) Reducidos por ascenso y luego la Temporada 2021 en sí.

En el caso de Guillermo Brown, se espera que en esta semana, comiencen a arribar los futbolistas del plantel, quienes continuarán y quienes han renovado su vínculo, como así también los que lo reforzarán, teniendo en cuenta que deben cumplir con el aislamiento de catorce días.

En este sentido y pensando en los refuerzos a disposición en la reanudación de las prácticas, se conoció este fin de semana a la primera incorporación de “la Banda”: se trata del delantero ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, Khalil Caraballo.

Es un “9”, de 1,85 metros, de 21 años y oriundo de La Dulce, una localidad de la provincia de Buenos Aires. El jugador, debutó en Primera División ante Argentinos Juniors, y fue expulsado minutos después de su ingreso al campo de juego, por una fuerte falta al arquero del “Bicho”.

Estuvo a préstamo en Juventud Unida de Gualeguaychú, jugando 7 partidos en esta Temporada que fue suspendida por la pandemia COVID-19, certamen en el que pudo aportar un gol.

El joven, rescindió su vínculo con “El Lobo”, quedó libre y acordó su llegada a Brown, con el que firmó por 18 meses.

Vale destacar que en esa idea se maneja la dirigencia browniana, de ser un club elegido por jugadores jóvenes de clubes de Primera División, para darles rodaje, minutos de juego, competencia y posteriormente, ser para ellos vidriera para una mayor venta yu ser “la Banda” parte de ese próximo acuerdo

Por ello, además de Caraballo, se habla de incorporación de un ex delantero de Estudiantes de La Plata como lo es Matías Ahumada Acuña, también delantero juvenil, con performance en la Reserva del “Pincha” y que no sería tenido en cuenta por el entrenador en esta Liga Profesional.

Brown, ya renovó contrato con uno de sus jugadores referentes en las últimas Temporadas, como lo es Guillermo Ferracuti; mientras que aun cuenten con un año más de contrato jugadores como Franco Agüero, Cristian García, Julián Bonetto, Abel Méndez; más los jóvenes de la cantera del club, como Fabricio Romero, Elián Coronas, Mauro Cortez, más Facundo Tamis de Rawson, con ultimo préstamo en Germinal.