Brote de Covid-19 en Madryn: piden a contactos estrechos “quedarse en su casa”

La referente de Epidemiología del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, Denise Acosta, explicó una serie de cuidados a tener en cuenta en el marco del contexto epidemiológico actual, a la vez que remarcó la importancia de que los contactos estrechos de un caso confirmado “se queden en la casa” durante el tiempo de aislamiento, hasta la eventual aparición o no de síntomas.

El pasado fin de semana “hubo un colapso en la Guardia, que es para atender urgencias y emergencias, y la mayoría no tenía síntomas”, sostuvo la médica, solicitando a los contactos estrechos que no concurran masivamente a menos que sea necesario por cuestiones médicas, ya que la circulación podría favorecer la propagación del virus.

“Lo que tenemos por definición es una transmisión local por conglomerados, es decir que casi todos los casos que tenemos están relacionados entre ellos. Actualmente, tenemos dos que todavía no pudimos determinar el nexo, por lo que estamos investigando, y son personas que tienen antecedentes laborales de contacto con otras que van y vienen entre provincias, no está claro el nexo pero podría ser ese”, manifestó.

Qué define a un “contacto estrecho”

Asimismo, la médica mencionó que “hoy toma fuerte importancia saber quién es contacto estrecho, ya que principalmente y más allá del antecedente de viaje como nexo, es indispensable saber si una persona tuvo contacto estrecho con una persona confirmada de Covid-19” y describió que “contacto estrecho es toda persona que permanece al menos 15 minutos a menos de dos metros, sin el uso de tapaboca, principalmente en un espacio cerrado; también aquellas personas que compartieron mate, indiferentemente del tiempo, o bien se dieron un beso en la mejilla o la boca, lo cual deja el tiempo afuera y se convierte en un contacto estrecho”.

Qué “no es” un contacto estrecho

En el mismo sentido, la titular de epidemiología expuso que “no importa si hace un mes una persona estuvo con otra en tales circunstancias, eso no es un contacto estrecho; consideramos como tal a una persona que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado cuando empezó a tener síntomas, y dos días antes de que haya empezado a tener síntomas».

El trabajo de investigación actualmente “se basa en la comunicación con el caso confirmado, quien es el que brinda la información sobre sus contactos estrechos; no siempre se aporta el cien por cien de los contactos de manera inmediata, pero generalmente el caso es quien comunica sus contactos y quien los pone en sobreaviso de que se van a comunicar con ellos”, apuntó.

Quedarse en casa

Desde el fin de semana “está habiendo un colapso en la atención de Guardia y en las consultas al 0800 y al 107, un número que se usa para las urgencias y emergencias, y lo utilizan para consultar o avisar que son contacto estrecho; entonces, la recomendación a modo de ordenar el trabajo para nosotros y la población, es que lo primero que uno tiene que hacer cuando se entera que es contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19, es quedarse en la casa”, recalcó Acosta. Actualmente está habilitada la línea (0280)447-0521 de 8 a 20 horas para consultas generales y también sobre Covid-19.

Evitar más rebrotes

El pasado fin de semana “tuvimos una situación en la que todos los contactos estrechos salieron a consultar en los diferentes lugares, y ahora vamos a tener que estar atentos, en el curso de una semana, al impacto que pueda haber tenido esa movilización dentro de nuestra ciudad”, sostuvo la epidemióloga, a la vez que pidió “a todas las personas que se enteren que de alguna manera están en la vía de transmisión de algún caso confirmado, que se queden en casa, que hagan la consulta y no salgan a hacerlo urgentemente, ya que a la Guardia han venido personas sin síntomas, y a una guardia no se concurre sin síntomas, solo en casos de urgencias y emergencias”.

La fiebre, el indicador más importante

“El síntoma principal referido de Covid-19 sigue siendo la fiebre”, señaló Acosta, sumando a ello que “específicamente en los casos en Madryn están el cuadro respiratorio a la cabeza, luego la fiebre, tos, dolor de garganta, y algunos tienen vómitos y diarrea (sumados a la afección de vía aérea), pero lo más frecuente sigue siendo el cuadro respiratorio”.

En el caso de establecimientos y empresas con casos confirmados “han tomado decisiones propias con respecto a cerrar los lugares, nosotros nos comunicamos con los contactos y a las empresas a las que pudimos acceder les explicamos cuál es la conducta, pero a veces esta situación de no tener bien en claro cómo fue el movimiento dentro del ámbito laboral es lo que hace que definan frenar la actividad”.

Ingresan “50 a 60 personas por día”

Consultada sobre el seguimiento que se realiza a las personas que están en aislamiento, la referente de Epidemiología del hospital local detalló que “actualmente hay un montón, dentro de las cuales están las que regresaron de viaje, ya que nunca dejaron de ingresar personas a la ciudad; tenemos alrededor de 50 a 60 ingresos por día de quienes vienen de otras provincias, a quienes se les indica el aislamiento con posterior seguimiento telefónico por parte del equipo de Salud”.

Seguimiento telefónico

También, “hay un equipo municipal que hace el control en terreno para verificar el aislamiento, pero desde Salud es telefónico, para identificación precoz de síntomas y concurriendo al domicilio para la asistencia y la toma de muestra, en caso de ser necesario”, indicó, aclarando que “llamamos al inicio del aislamiento, la llamada con cada persona dura alrededor de 40 minutos, hay aproximadamente más de 200 personas en esa situación, por lo que claramente todos los días no se hace, sino que hay diferentes personas que se comunican con los viajeros, y de acuerdo a la dinámica que prefieran estos últimos se establece la vía de comunicación; generalmente es diaria a través de mensajes, o si hubiera alguna urgencia, a través de un llamado telefónico”.