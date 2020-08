Biss anticipó que insistirá con la venta del macizo de Playa Unión

El intendente de Rawson, Damián Biss, dijo que aportó el expediente original para que se investiguen las denuncias de la oposición respecto a presuntas irregularidades en la venta de un macizo en Playa Unión. Explicó porque se vendió de esta manera y no en lotes, que es una operatoria que se realiza desde hace 40 años y lamentó que se haya “degradado tanto la imagen la Municipalidad de Rawson”.

Biss se refirió a la investigación iniciada por la Justicia a partir de denuncias de concejales de la oposición respecto a presuntas irregularidades en la venta de un macizo en Playa Unión, operatoria que fue suspendida por el Municipio.

En este sentido, Biss remarcó que desde el Ejecutivo capitalino “hemos puesto a disposición toda la documentación desde el día que el Fiscal hizo pública su preocupación por el tema. En las primeras 24 horas puse a disposiciones el expediente original”.

En esta línea, el Mandatario transmitió que “esperamos que el Fiscal pueda determinar un montón de cuestiones que se han mencionada en las últimas semanas” por parte de los denunciantes.

Biss insistió en que “el tratamiento administrativo fue correcto y se realizó en el marco de las normas. El procedimiento es el mismo que se viene realizando en los últimos 40 años –donde-intervienen empleados de planta permanente, directores de carrera y es supervisado por el Concejo”.

Es por ello que “hay que dejar que la Justicia trabaje y obtenga lo necesario para poder dilucidar si hubo o no irregularidades”, dijo en declaraciones a Radio 3.

El Intendente remarcó que él puede expresarse “con respecto a lo administrativo. Después lo que pueda suceder con la persona que hizo la oferta, el armado de sociedad anónima no corresponde a la cuestión administrativa”.

De esta forma, Biss reiteró que la venta de esta porción de tierra se hizo como un macizo y no como lotes ya que “la Municipalidad no puede vender lotes sin servicios”, servicios de los que carece este macizo y que para el Municipio “desarrollar los servicios puede rondar entre 40 y 50 millones de pesos”.

Si bien reconoció que en el macizo, de acuerdo a las ordenanzas vigentes en Rawson, se pueden desarrollar “entre 75 y 79 lotes”, subrayó que el Municipio “no está en condiciones de afrontar esa situación y –sin servicios- no los podemos vender como lotes”.

Recordó así que el macizo es un predio de 5 mil metros cuadrados, por el cual el oferente había ofrecido 1,3 millones de dólares.

En cuanto al estado de la operación, aclaró que se buscará “alternativas para este macizo, políticamente menos conflictivas, para poder avanzar porque es una de las herramientas que hemos decidido implementar”.

Insistió en la necesidad de Rawson de “generar recursos extras” ya que aún se encuentran con “muchísimas dificultades. Nos ha costado muchísimo ponernos al día con los salarios, poner en marcha una ciudad detenida y con muchos problemas”.

En cuanto al proceso en el Concejo Deliberante, Biss recordó que “el expediente pasó por dos situaciones. Una, la autorización para la venta que ya la teníamos –y la otra- la aprobación de la venta fue otra ordenanza distinta”. Fue así que sentenció que la segunda ordenanza, la de la venta, fue la que se derogó, lo cual no implica que no continúe la investigación de la Justicia.

“Se aprobó la ordenanza, aprobando la venta. Dentro los plazos de promulgación aparece esta situación. Yo concurro con el expediente y a partir del estado público de la situación, tomé la decisión de vetar esta ordenanza”, continuó.

Por último, el Intendente lamentó que en Rawson “el tema de tierras siempre fue escabrosos, siempre se tiran dudas y planteos políticos”.

“Yo he aportado expedientes de otras ventas que se han realizado en el pasado. Vamos a aportar documentación para demostrar que se ha hecho el mismo circuito administrativo que se ha realizado siempre”, insistió.

“Esto es parte de nuestra responsabilidad, explicar las cuestiones en las que se avanza. Pero lamentablemente se ha degradado tanto la imagen la Municipalidad de Rawson en estos últimos años que nos llevan a estas situaciones”, lamentó.

“Debernos esperar que la Justicia investigue y determine si hubo alguna de las cuestiones denunciadas por los concejales de la oposición”, concluyó.