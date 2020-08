Avanza agosto y todavía no hay precisiones sobre el pago del medio aguinaldo

Ingresados en el mes de agosto, el gobierno de Mariano Arcioni está próximo a deber toda la masa salarial de julio y de junio solo ha cancelado las jubilaciones correspondientes al primer rango. Además, no hay novedades respecto al pago del medio aguinaldo que ya debía haberse cancelado. Crece el malestar y la incertidumbre entre los empleados públicos ante la imprevisión del Ejecutivo.

Desde el Poder Ejecutivo, e incluso el propio Mariano Arcioni, habían adelantado que el mismo se va a cancelar entre cuatro y seis cuotas, pero todavía no se brindaron detalles respecto a cuándo se comenzará a pagar. Al respecto, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, dijo que esto iba a ser anunciado por el Gobernador hace varios días y aún no se ha manifestado al respecto.

Otra de las cosas que se había adelantado pero que tampoco se cristalizó en hechos concretos, es que quienes están incluidos en los primeros rangos de la Administración Pública percibirán su medio aguinaldo en dos cuotas, a diferencia del resto de los trabajadores estatales.

No obstante, no se puede dejar de lado en el análisis que el Poder Ejecutivo debe casi todos los salarios de junio, ya que, como se mencionó anteriormente, solo se cancelaron las jubilaciones del primer rango. A esto, en los próximos días hay que sumarle la masa salarial entera de julio.

Si se suman todos los haberes de julio, el medio aguinaldo y lo que resta de los haberes de junio, al finalizar la semana en curso la deuda de la administración de Mariano Arcioni para con los empleados de la Administración Pública superará los 10.000 millones de pesos.