Aseguran que la escuela virtual alcanzó al 95% de los hogares

El Ministerio de Educación de la Nación, con la participación online de funcionarios de las carteras educativas de todo el país, presentó los resultados preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, que fue realizada para tener una radiografía precisa y rigurosa sobre el estado de situación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio nacional durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El sondeo, que en Chubut tuvo a 162 escuelas de gestión pública y privada como representantes, relevó información sobre los procesos de continuidad pedagógica con el objetivo de generar estrategias y evidencias para la toma de decisiones, la planificación del retorno a clases presenciales y la reorganización de las actividades educativas. Del total de establecimientos de nuestra provincia que participaron, 34 fueron de Inicial; 74 de Primaria y 54 de Nivel Secundario.

Como parte del relevamiento se realizó una encuesta en línea a una muestra de 5387 directivos de todo el país y encuestas telefónicas a 2658 hogares con niñas, niños y adolescentes en edad de asistir a la educación obligatoria.

Los resultados

Según los datos, todas las escuelas llevaron adelante propuestas de continuidad pedagógica y el 95% de los hogares recibió acciones pedagógicas durante todo el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Además, 3 de cada 4 directivos señaló que la escuela mantuvo contacto con las y los estudiantes más de una vez por semana y 9 de cada 10 tuvo contacto al menos una vez por semana. Solo un 10% de los estudiantes tuvo contacto dos o tres veces por mes o no tuvo contacto, algo común o transversal a todos los niveles.

El 85% de las familias encuestadas manifestó que valora el trabajo que la escuela está haciendo en este momento para acompañar a los chicos y sólo el 19% expresó no haber podido acompañar bien a los chicos por las exigencias de su trabajo.

Nueve de cada 10 adultos/as que asumieron el rol de acompañamiento en la continuidad pedagógica son mujeres. Si se considera que también lo son, 8 de cada 10 docentes, se puede afirmar que la continuidad pedagógica durante la suspensión de clases ha sido sostenida predominantemente por las mujeres.

El teléfono celular fue la vía de comunicación más utilizada para los intercambios entre docentes, estudiantes y familias, en todos los niveles de enseñanza, territorios y sectores sociales.

El informe de la encuesta de hogares también destaca que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la señal: 3 de cada 10 hogares no tiene acceso fijo a internet; el 27% accede solo por celular y un 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo.

Balance optimista

Al respecto, la secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Gabriela Diker, indicó que “el propósito consensuado en el Consejo Federal de Educación fue obtener información lo más rigurosa posible, que sea representativa a nivel nacional, provincial, por sector de gestión privado o público y por ámbito rural y urbano. Ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para pasar a este modelo de aprendizaje en los hogares por lo que la información es fundamental para analizar una amplia multiplicidad de aspectos y recuperar el aprendizaje colectivo”.

Por su parte, la representante de UNICEF en la Argentina, Luisa Brumana, agradeció el trabajo colaborativo de todos los actores del sistema. “La encuesta visibiliza la voz de las familias y las opiniones directas de adolescentes de todo el país. Su mirada sobre la continuidad pedagógica es fundamental para detectar desafíos y nudos críticos que las políticas educativas y sociales deberán atender en los próximos meses. Uno de los objetivos centrales de las políticas públicas es lograr que chicos y chicas vuelvan pronto a las escuelas, continúen los procesos de aprendizaje y se asegure su desarrollo y bienestar”.

Sobre la evaluación nacional

Aprobada por el Consejo Federal de Educación, la evaluación es un relevamiento integral en el que, además de la encuesta a equipos directivos y hogares, se incluye una encuesta a 25 mil docentes y otras cuatro líneas simultáneas y complementarias, en las que se evalúan y relevan distintas dimensiones como las respuestas de los sistemas internacional, nacional y jurisdiccional sobre la educación durante el aislamiento obligatorio.

El informe nacional final de la evaluación nacional, que integra y profundiza el análisis sobre la información de todas las líneas que la componen, será publicado en octubre. Al igual que en los informes preliminares, la divulgación de resultados preservará el anonimato de las y los participantes y la confidencialidad de la información relevada.