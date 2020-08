Argentina superó los 300.000 casos de coronavirus y suman 6.048 los fallecidos

Argentina superó los 300.000 casos positivos de coronavirus, con los 6.840 reportados este martes, en tanto murieron 235 personas en las últimas 24 horas y son 6.048 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, mientras el Gobierno potencia su estrategia de contención social y avanza con una agenda para la pospandemia.

El Ministerio de Salud informó que, del total de diagnosticados como positivos, 1.161 (0,4%) son importados, 77.895 (25,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 185.880 (60,8%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En cuanto a los fallecidos, el reporte vespertino de la cartera sanitaria consignó que murieron 95 hombres, 48 residentes en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Córdoba; 7 en Jujuy; 7 en Mendoza; 2 en Río Negro; 2 en Neuquén y 1 en Santa Fe;

Además, fallecieron 74 mujeres: 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 22 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Córdoba; 5 en Jujuy; 1 en Mendoza; 1 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego.

El parte matutino había informado que fallecieron 40 hombres, 29 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Jujuy y 1 en Neuquén; y 23 mujeres; 15 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 de la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Formosa; 1 en Salta y 1 en Jujuy.

En tanto, el Gobierno refuerza su estrategia sanitaria y la atención de los campos económico y social ante el crecimiento de casos de coronavirus, mientras avanza en el trazado de una agenda pospandemia a través de los nuevos gabinetes temáticos ideados para generar empleo y apuntar a un desarrollo descentralizado del país.

En ese marco, y por indicación del presidente Alberto Fernández, se reunió virtualmente el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, con la participaron de referentes de la sociedad civil.

Presentado por el presidente Fernández en los primeros días de su gestión, ese ámbito fue convocado para evaluar propuestas que garanticen el acceso a la producción de alimentos y una dieta con calidad nutricional de los sectores más vulnerables de país, con eje en el impacto de la pandemia sobre la niñez, informaron fuentes oficiales.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó durante una rueda de prensa que «la cuarentena logró evitar que el coronavirus avance sin barreras y el sistema de salud se colapse» y, de esa manera, no se llegó al extremo «de que la ambulancia no te pueda buscar y te mueras en tu casa».

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, reiteró que entre las recomendaciones para contener la propagación de la pandemia del coronavirus se encuentra evitar las «aglomeraciones», ya que esas situaciones conllevan un «riesgo individual y colectivo» de contagio, un día después de las marchas realizadas ayer en rechazo a medidas del Gobierno.

En cuanto a la apertura de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, este martes los clubes y asociaciones deportivas volvieron a abrir sus puertas para la práctica de deportes individuales tras casi cinco meses, con estrictos protocolos sanitarios.

Sobre el regreso a las aulas, La Pampa se apresta a retomar progresivamente el sistema de clases presenciales desde el próximo 14 de septiembre, y la prioridad la tendrán los estudiantes con los que no se sostuvo vínculo pedagógico, a través de un sistema gradual vinculado a la evolución epidemiológica, que transita por la fase 5, se informó desde el Gobierno local.

En el plano global, mientras el coronavirus se expande en América y aparecen rebrotes en Europa, en la región de Asia y el Pacífico la pandemia alcanza cada vez más a personas de entre 20 y 40 años, la mayoría de ellos asintomáticos o con síntomas leves, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS también pidió no poner las esperanzas en que una inmunidad colectiva frene la enfermedad, ya que el mundo está lejos de alcanzar ese tipo de protección.

Estados Unidos encabeza la lista de países con más infectados y muertos: 5,45 millones de casos y 170.905 decesos desde el inicio de la pandemia, seguido por Brasil, que contabiliza casi 3,6 millones de casos y 108.536 fallecidos. Ambos países suman 279.441 muertes de las 400.000 totales del continente.

El grueso de los 120.559 muertos restantes del continente se distribuyen sobre todo en México con 57.023, Perú con 26.481, Colombia con 15.372 y Chile con 10.513 fallecidos.

Al continente americano le sigue Europa donde, con casi 3,8 millones de infectados en todo el territorio, se consolidó la segunda ola de la pandemia.

En España el Ministerio de Salud reportó 2.128 nuevos casos, 300 más que el lunes.

El Reino Unido notificó hoy la detección de 1.089 nuevos casos en las últimas 24 horas y se volvió a situar por encima de los mil positivos diarios, tras haber reducido esa cifra el lunes hasta 713.

Los casos en Francia volvieron a dispararse en apenas un día al registrarse 2.238 nuevos contagios y 22 muertes. En tanto, las autoridades sanitarias de Italia informaron la detección de varios brotes en mataderos en la región de Lombardía, la más afectada por el virus.

La OMS señaló que los países de Asia y el Pacífico se encuentran en «una nueva fase de la pandemia» en la que los gobiernos están adoptando nuevas tácticas y estrategias que minimizan las perturbaciones en gran escala de la vida de las personas y las economías. (Fuente: Télam)