Arcioni anticipó una “nueva etapa de consenso” al tomar juramento a Touriñan

Javier Touriñan asumió oficialmente como secretario General de Gobierno, en un acto que contó con la presencia de representantes de todo el arco político de Chubut. El gobernador Mariano Arcioni tomó juramento al nuevo funcionario y emitió un mensaje de apertura al diálogo al afirmar que comienza “una nueva etapa de consenso y debate”.

“Hoy necesitamos estar juntos y que no quede en lo discursivo”, dijo Arcioni, agradeciendo la presencia de los intendentes y representantes de todo el arco político provincial, al tiempo que agregó que a partir de esta designación, “comienza una nueva etapa, la etapa del consenso, concertación, de la discusión, del debate, por eso mi agradecimiento a todos, en especial al ingeniero Touriñan de que se haya sumado a este desafío y que toda su experiencia política la vuelque hoy en beneficio para toda la provincia”.

En ese contexto, el Gobernador afirmó que “nuestra responsabilidad es sacar esta Provincia adelante, posicionarla, darle el desarrollo y la producción que hoy necesitamos”.

Gestión política

Previo a la ceremonia oficial, Javier Touriñan mantuvo reuniones con diversos dirigentes políticos, y dialogó con AzMRadio, acerca de su proyección en el Gabinete de Mariano Arcioni.

Reconoció que ya viene dialogando desde hace algunos días con trabajadores de la Secretaría y pidió una apertura al diálogo. “La Provincia tiene una vida institucional que tiene que preservarse y para eso hace falta la comunión de ideas y llevar adelante políticas comunes, que lleven a poder salir de la crisis financiera. Esto necesariamente requiere de acción política”, apuntó.

Objetivo común

Sobre la convocatoria donde estuvieron presentes casi todos los diputados, referentes del Poder Ejecutivo y actores de distintos espacios, Touriñan remarcó que “los años que llevo en esto y los gustos y disgustos que me ha llevado la política me permite conocer a casi todos los integrantes del accionar político de todos los partidos. Creo que en todos ellos hay una idea común, que es que las cosas salgan bien, más allá de que caminen por vías distintas”.

“No creo que haya nadie que esté pensando en que las cosas salgan mal. En definitiva, cuando uno asume un cargo político lo que está buscando es generar condiciones de bienestar y mejoras para la sociedad, así que si esto se logra vamos a tener logros importantes y vamos a poder afrontar la dificultad financiera que vive hoy la Provincia”, insistió el flamante Secretario General de Gobierno.

Las metas

Por último, Touriñan insistió con que ocupará el cargo por un plazo de seis meses, enfatizando que “van a ser seis. No es fecha de vencimiento, sino que tiene un objetivo: lograr algunas metas y después pasar la posta”.

“Vengo a colaborar con la gestión. Me convoca el Gobernador y tengo algún mensaje del Gobierno Nacional que colabore con el Gobernador y en ese contexto me acerco a colaborar. Quien busque alguna lectura distinta me parece que está viendo más allá de lo que veo yo. Las metas que me propongo en esta etapa si en seis meses no se logran no tiene sentido permanecer”, concluyó el secretario de Gobierno.