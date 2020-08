Alitalia se prepara para volver en la pospandemia a Argentina

La aerolínea italiana Alitalia planea retornar a Argentina en los próximos meses, según proyectaron este jueves autoridades consulares y de la compañía de bandera de Italia durante un encuentro virtual organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) en el que resaltaron la importancia de Argentina para el turismo de su país.

El cónsul en Buenos Aires, Marco Petacco; y el country manager de Alitalia, Tomasso Fumelli, informaron de la intención de la aerolínea en el ciclo El Día Después, del Inprotur, donde representantes de la actividad turística del exterior dan a conocer las formas en que encararán la pospandemia de coronavirus.

Siete vuelos por semana

Esta semana, en referencia al reinicio de la actividad aerocomercial, el ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que, para ese momento, «será fundamental la aplicación unificada de los protocolos sanitarios y el cuidado individual de los pasajeros».

Antes de la pandemia, Alitalia realizaba siete vuelos semanales (uno por día) entre Roma y Buenos Aires.

El directivo agregó que «Argentina ha sido siempre un mercado muy importante para Alitalia, que se alimenta con un flujo natural de pasajeros, que tienen ascendencia italiana», lo que lo convierte en «el cuarto destino internacional a nivel de importancia».

El cónsul acotó que «casi el 50% población argentina es de ascendencia italiana y tenemos un millón de residentes italianos, y toda esa gente tiene vinculaciones con Italia, familiar, de negocios, económicos, laborales, que hacen necesario garantizar un pulmón de comunicación».

También mencionó que «sólo en Buenos Aires hay 370 mil italianos con pasaporte», por lo que afirmó que «en la estrategia del Gobierno italiano, uno de los temas que se ha planteado, muy importante para el relanzamiento de las relaciones aéreas intercontinentales, es recuperar las raíces, el ADN de una parte importante de la población».

En ese aspecto, Sosa destacó «la importancia del turismo étnico», y sostuvo que «a partir de la apertura de fronteras, todos los países y gobiernos van a tener estrategias muy fuertes en cuanto a la captación de turistas e intercambio, y en eso va a ser importante la cantidad de personas que están relacionadas directamente con Italia y Argentina».

Petacco coincidió con el funcionario argentino, aunque aclaró que si bien «la mayoría son turistas de raíces, hay una muy buena cantidad de italianos que viaja a Argentina por turismo, porque es un país espectacular».

Fumelli, quien se desempeña en Alitalia desde hace 15 años y pasó los últimos dos en Argentina, también consideró que este país es de relevante importancia para la compañía y señaló que cuando vuelvan los vuelos a Buenos Aires la empresa aplicará los protocolos de seguridad sanitaria de la aviación internacional en todas las etapas del viaje.

Consultado por Télam sobre la ocupación planeada para los aviones y las medidas de distanciamiento, respondió que «Alitalia fue una de las pocas aerolíneas que aplicó la reducción de pasajeros para mantener el distanciamiento social, pero luego la Aviación Civil Italiana revisó los protocolos y sacó ese distanciamiento, así que los aviones salen con su capacidad al 100%».

El cónsul advirtió que «Argentina es uno de los muy pocos países, junto con Paraguay y Uruguay, que pueden viajar directamente a Italia», porque «de los demás países del Conosur no es posible si no son residentes en Italia».

Por el momento, precisó que argentinos y paraguayos deben mantener una cuarentena de dos semanas al llegar, algo que no se exige a uruguayos, pero todo se puede revisar a futuro.

En Italia evalúan de cada país «la manera en que se gestionan los números, la circulación local y la actitud de la población en enfrentar el virus como las determinantes para agilizar o no el número en los viajes», agregó el jefe consular.