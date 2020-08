Alberto ratificó su «preocupación» por la expansión del virus en el país

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciará este viernes la extensión de la cuarentena, después del encuentro que mantendrá con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la quinta presidencial de Olivos. Ahí, definirán cómo avanzarán a la próxima etapa en el área metropolitana, donde se estima que la cuarentena se extenderá con pocos retoques. La prórroga del aislamiento será por dos semanas.

En la Casa Rosada hubo anoche una reunión de la que participaron los jefes de Gabinete Santiago Cafiero (Nación), Felipe Miguel (Ciudad) y Carlos Bianco (Buenos Aires) y los ministros de Salud Ginés González García, Fernández Quirós y Daniel Gollán, pero no hubo avances significativos. La Ciudad quiere avanzar con nuevas flexibilizaciones, pero la provincia, inquieta por los últimos números que arrojó el parte oficial, pretende mantener todo sin cambios.

Mientras tanto, Fernández dejó en claro que se inquietud ya no está focalizada en el área metropolitana. «Nos preocupa la situación en el interior, los rebrotes, la atención médica, infraestructura hospitalaria si es necesaria hay que resolverlo de forma inmediata», les dijo el Presidente a los mandatarios provinciales.

Según relató Fernández, el principal foco de la enfermedad, que integran la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, mantiene el número de ocupación de camas de terapia intensiva entre el 60 y 65 por ciento. Mientras que advirtió complicaciones en varios distritos. Una de las soluciones que les acercó a los gobernadores es que, a través de la Universidad de Buenos Aires, se haga «telemedicina a distancia» para capacitar a terapistas.

En el encuentro estuvieron los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Rio Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán). No participó Mariano Arcioni de Chubut.