Ajedrez: Schlund y Acevedo, los ascendidos a Segunda divisional

El Círculo de Ajedrez de Rawson, cerró el pasado sábado, su Torneo de Tercera categoría, certamen que se disputó por dos semanas a 10 rondas y con 5 jugadores como participantes.

Con la joven Sofía Schlund consagrada como campeona en la anteúltima jornada, quien a la vez con el título obtenido había logrado su lugar en la Segunda categoría, quedaba concretar el segundo ascenso, que le correspondió a Andrés Acevedo.

Dos que jugarán en Segunda

El pasado sábado, se jugó en la Asociación Italiana de Rawson, las últimas dos rondas del Torneo de Tercera categoría del certamen, instancias de importancia teniendo en cuenta que debía concretarse el segundo ascenso a la Segunda divisional.

Con Sofía Schlund ya consagrada como campeona en forma invicta del torneo de 3º categoría, se dio el segundo puesto para Andrés Acevedo, que al ganar sus dos partidas del sábado, también logró el ascenso a la segunda categoría.

Los resultados registrados el sábado fueron los siguientes: Ronda 9 Agustín Cisterna vs. Camila Tardón (0-1) y Joaquín Detlefsen vs. Andrés Acevedo (0-1) y Libre: Sofía Schlund; mientras que por la Ronda 10, Andrés Acevedo vs. Agustín Cisterna (1-0), Camila Tardón vs. Sofía Schlund (0-1) y Libre quedó Joaquín Detlefsen.

Sofía Schlund fue campeona con 8 puntos, Andrés Acevedo terminó con 6, Agustín Cisterna 4 unidades, Camila Tardón con 2 y Joaquín Detlefsen no sumó.