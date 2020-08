Aguirre insiste que sobran empleados en Lotería del Chubut

El presidente del Instituto de Asistencia Social, José María Aguirre dijo que está trabajando en un plan de salvataje, “la estructura del IAS tiene 30 años, en algún momento tuvimos un zoológico y dentro de la nómina de personal hay especialistas en animales, en su momento el Bingo de la ciudad de Trelew funcionó bien, pero ahora en esta crisis está dando pérdidas continuas que debemos reestructurar”.

Pedidos de informes

Aguirre indicó que está preparando pedidos de informes que solicitó la Legislatura como la justicia, que ya canceló los sueldos de mayo y que está juntando para el aguinaldo, “aumentó la facturación en las agencias de quiniela y al permitir la actividad de los casinos se generará impuestos y divisas”.

Indicó que tienen diálogo permanente con los trabajadores, “hicieron una denuncia y nos hemos puesto a disposición de la justicia entregando toda la documentación que requirieron”.

Bingo de Trelew

Con relación al bingo de Trelew dijo que no hay despidos “pero hace más de diez años que no viene arrojando utilidades, tiene un saldo negativo que si lo sumamos con las perdidas del ex zoológico seria la deuda que tiene el IAS con SEROS, pero estamos por vender algunos inmuebles que tiene Lotería para achicar la deuda”.

Sobre los empleados que fichaban y se retiraban a otro trabajo, Aguirre explicó que ya se han cesanteado a tres trabajadores, “una situación que se dio en Esquel, hay sumariados y sancionados por llegadas tardes”.

Reducción de personal

Aguirre espera que para el 2024 haya una reducción importante de trabajadores, entre 24 y 30 personas, jubilados y retirados, “estamos ofreciendo las posibilidades para aquellos que quieren retirarse o jubilarse”.