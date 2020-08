Advierten que será difícil para Chubut renegociar la deuda pública

Tras el acuerdo alcanzado por Nación con acreedores para reestructurar la deuda, y habiendo obtenido el Gobierno de Chubut el aval legislativo para renegociar la deuda provincial, se especula con un escenario más halagüeño para la administración de Mariano Arcioni, sin embargo, el escenario parece ser aún complejo de abordar.

Así se desprende del análisis del director del Departamento de Economía de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Facundo Ball, quien en diálogo con El Diario se refirió a la situación nacional y también a la realidad de Chubut.

En cuanto al efecto que la realidad nacional podría tener en la posición provincial, el economista dijo: “Ojalá que pudiera tener un efecto positivo en el sentido de que sigan lineamientos parecidos, como dice el proyecto de reestructuración de la deuda provincial”.

Necesidad de quitar capitales

“Esto significa llegar a un valor presente neto parecido al de la reestructuración de la deuda nacional. Ojalá se llegué a un número parecido a ese, que sería un 54 o 55%. Habrá que evaluarlo dentro de unos meses o semanas cuando se llegue al punto final de esta reestructuración final para ver si estamos cerca de este número, pero lo veo muy difícil y no creo que suceda”, enfatizó Ball.

El economista también remarcó que “en la deuda nacional lo que vimos es muy poquita quita de capitales y esa mejora se logra en estirar los plazos y mejorar las tasas. En la Provincia, si el problema es el stock de deuda, lo que hay que lograr es quita de capitales, porque si no se logra quita de capitales lograr un mejor valor presente neto va a ser solo de no pagar este período de gracia que se plantea”.

Empeorar la situación

“Si pasa eso, el riesgo o el problema es que la misma deuda se va a terminar pagando después de 2023. Entonces, el siguiente Gobierno va a tener que afrontar pagos más fuertes que los que hubiera tenido que afrontar si no se reestructuraba la deuda. Ese es uno de los grandes riesgos que podría pasar con esta reestructuración provincial”, consideró.

En una postura similar, dijo: “Si esas son las alternativas, es empeorar la situación intertemporal de la deuda, más allá de que haya un alivio financiero para el Gobierno actual”.

Patear para adelante

Si bien no se opuso a “patear para adelante” la deuda, el director del Departamento de Economía de la UNPSJB, pidió que esa prolongación temporal cumpla ciertos lineamientos. “Si lo pateamos bien para adelante, distribuido en el tiempo, con montos menores a lo largo del tiempo, está bien. Pero para eso tendría que extenderse mucho el plazo”, indicó.

Caso contrario, “después de 2023, los pagos van a ser más altos de los que hubiera pagado si no habría existido la reestructuración. Para eso tendría que extenderse más el plazo total del vencimiento. Esa sería la forma de que los pagos que tengan que afrontar los próximos gobiernos no sean mayores que los que tendría que afrontarse sin reestructuración”.

Renegociación nacional

Sobre la renegociación que alcanzó Nación, Ball sostuvo que “el acuerdo es un acuerdo razonable. Está lejos del punto de partida de las negociaciones y está más cercano a lo que pretendían los acreedores en sus primeras propuestas. Pero no es la solución, ni mucho menos, de los problemas económicos de la Nación”.

“Esto es un punto de partida y una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo que tenemos que ver es si de alguna vez por todas Argentina va a lograr entrar verdaderamente en la senda de equilibrio fiscal. Primero ver cómo va a hacer para conseguir el superávit primario para después entrar en una senda sostenible de equilibrio”, sostuvo.

En esta misma línea, consideró que “siempre es un volver a empezar con la renegociación de la deuda en Argentina. Luego las cosas no se hacen bien, porque si no entramos en una senda de equilibrio fiscal los problemas van a volver y vamos a volver a tener problemas para pagar la deuda”.