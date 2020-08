Acuerdo de vinculación entre CAI y Santa Lucía

Autoridades de la Comisión de Actividades Infantiles y el Club San Lucía de Comodoro Rivadavia, firmaron días atrás, un convenio de reciprocidad, donde se establece una serie de beneficios para los socios de ambas instituciones.

Este acuerdo, comenzará a regir desde el próximo lunes.

Socios podrán utilizar unas y otras instalaciones

Los clubes comodorenses CAI y Santa Lucía, firmaron el pasado viernes, un acuerdo de vinculación donde ambas instituciones ofrecen beneficios en una y otra institución para sus socios: de esta forma, los socios del club de Kilómetro 3 podrán utilizar las instalaciones de la CAI y viceversa, convenio que funcionará desde este lunes.

El acto fue encabezado por Omar Cerdá, vicepresidente de la CAI, y el doctor Javier Leal de Ibarra, presidente del Club Santa Lucia. También estuvieron presentes Jorge Martínez, Antonio Gelinger, Cristian López y Karina Thomas en representación de CAI. Mientras que por el club de Kilómetro 3 asistieron Germán García Gavuzzo, Juan Manuel Raso, Julio Núñez y Carlos Díaz Sancho.

Tras la rúbrica del convenio, Cerdá manifestó su satisfacción por la firma del mismo. “Estamos muy felices como institución de hacer este convenio con el Club Santa Lucia. El alcance es total a todos los socios, tanto los de ellos como los nuestros. Es un convenio de reciprocidad, es decir todo socio de la CAI puede usar las instalaciones y lo mismo los socios del Santa Lucia con las actividades deportivas de CAI”, explicó.

El vicepresidente de la institución destacó que es un convenio muy importante para ambas instituciones, porque “somos dos clubes amigos, con amigos en común y dirigentes en común. Siempre muy cercano, no olvidemos que Miguel López fue vicepresidente del club muchos años y es antiguo dirigente de Santa Lucia”, destacó.

Leal de Ibarra, en tanto, valoró la firma del acuerdo al decir que “hemos logrado una comunión de idas y de objetivos manteniendo la individualidad de cada club. Los socios del Santa Lucia podrán utilizar las excelentes instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles y viceversa, sus socios podrán utilizar nuestras instalaciones. Es importante porque casualmente actividades que tiene la CAI no las tiene Santa Lucia, como la pileta, un gimnasio excelente y canchas de fútbol 5 cerradas; y por otro lado el club Santa Lucia ofrece canchas de golf, de tenis y paddle que la CAI no las tiene, como cancha de fútbol sintético al aire libre. Así que estamos muy conformes con la firma del acuerdo”, sentenció.

El convenio permitirá que los socios de CAI y Santa Lucia puedan acceder a las actividades societarias de ambas instituciones, solo pagando el valor de la actividad. El mismo comenzó a gestionarse hace tres meses y comenzará a aplicarse a partir de este lunes 24.