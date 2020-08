82 personas murieron y se diagnosticaron 9.230 nuevos contagios de coronavirus en el país

Otras 82 personas murieron y 9.230 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras desde el Gobierno nacional advirtieron que las reuniones al aire libre habilitadas ayer por el presidente Alberto Fernández, implican «un riesgo de contagio menor, pero no cero».

Con las cifras oficiales informadas esta noche, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 8.353 personas y los contagios llegaron a 401.239 casos.

El Ministerio de Salud indicó que son 2.192 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,6% en el país y del 68,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Este sábado se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.545 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.195; en Chaco, 98; en Chubut, 43; en Córdoba, 337; en Corrientes, 8; en Entre Ríos, 125; en Jujuy, 321; en La Pampa, 6; en La Rioja, 28; en Mendoza, 290; en Misiones, 1; en Neuquén, 77; en Río Negro, 188; en Salta, 182; en San Juan, 13; en San Luis, 25; en Santa Cruz, 32; en Santa Fe, 406; en Santiago del Estero, 52; Tierra del Fuego, 35; y en Tucumán 223.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que «al aire libre el riesgo de contagio es menor, pero no es cero», luego de que ayer el Presidente adelantara que se habilitarán las reuniones de hasta 10 personas en lugares al aire libre.

«Lo que hicimos ayer (viernes) fue dar un marco general donde las reuniones al aire libre, con ciertos parámetros, se pueden realizar, sobre lo cual las jurisdicciones adaptan la normativa en base a su situación sanitaria», dijo Cafiero en declaraciones radiales.

Sobre la nueva realidad que muestra que ahora la mayor preocupación no está tanto en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) sino en las provincias, el jefe de Gabinete explicó: «Hoy ha cambiado la realidad que teníamos al inicio de la pandemia cuando el 93 por ciento de los casos se concentraba en el AMBA y ahora el 37 por ciento de los casos en los últimos días fue en otras zonas».

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que las Fuerzas Armadas «cada vez más» participan en operativos de logística en el contexto de pandemia.

El funcionario contó que «las demandas» encomendadas a las fuerzas en la asistencia por la pandemia «son cada vez mayores» y precisó que había «un promedio de entre 75 y 85 tareas por día y, en el último informe, se contabilizaron 95».

Sobre la situación epidemiológica, Rossi indicó que «si bien se logró aplanar los niveles altos de contagio de la curva del AMBA, en las últimas semanas no se vio el mismo comportamiento en algunas regiones y provincias, donde el virus, aunque tiene un nivel más bajo, crece aceleradamente».

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a destacar el trabajo «coordinado y consensuado» con los Gobiernos nacional y bonaerense y reiteró que insistirá ante el Poder Ejecutivo para poder brindar asistencia tecnológica presencial a unos 6.000 alumnos de la ciudad.

«Aunque el formato del anuncio del Presidente sobre la prolongación del aislamiento haya cambiado, seguimos con las mismas reuniones, en un trabajo coordinado y consensuado. Ayer estuve reunido con él por más de dos horas para acordar lo que diríamos públicamente», afirmó Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.

No obstante, aclaró que, luego de que esta semana el Gobierno nacional rechazara el protocolo para abrir gabinetes tecnológicos y digitales presenciales para alumnos porteños, su gobierno insistirá «porque creemos que no podemos dejar afuera de todo vínculo con la escuela a unos 6.000 chicos», aseguró.

«Aún en las cosas en las que no tenemos acuerdo, como la de la educación, el diálogo con el Presidente y el gobernador es lo que tenemos que seguir haciendo», sostuvo el titular del Ejecutivo porteño.

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que la habilitación de encuentros sociales de hasta diez personas anunciada ayer por el presidente, permite en la Ciudad de Buenos Aires reuniones en veredas y espacio exterior, pero remarcó que no está contemplado el uso de terrazas o patios.

«Al aire libre es vereda, casas no. Por el momento, estamos pensando que sean en espacios públicos los encuentros: parque y plaza», aseguró el funcionario.

En el plano internacional, la cifra global de casos de coronavirus avanzaba sin pausa hacia los 25 millones, con casi seis millones de ellos solo en Estados Unidos, en medio de un repunte de la enfermedad en Asia y sobre todo en Europa, donde la policía alemana dispersó hoy por primera vez una marcha anticuarentena.

La pandemia de la Covid-19 que se originó a fines de 2019 en la ciudad china de Wuhan superó ya los 24,8 millones de casos, según el balance ofrecido este sábado por la Universidad Johns Hopkins (JHU) sobre los 188 países y territorios afectados.

Más de la mitad de los enfermos se encuentra en los tres países más afectados, Estados Unidos, Brasil e India, mientras la cifra global de fallecidos está ya por encima de los 838.700.

Estados Unidos se acerca a los seis millones de casos de coronavirus y se afianza como el país más infectado con una tasa ascendente de contagios.

En total registra más de 5.94 millones de enfermos de Covid-19 y más de 182.000 víctimas fatales.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con más contagios, reporta la mayor cantidad de muertes con 32.937, incluso más que en Francia o España, y es seguido por la vecina Nueva Jersey, California, Texas y Florida, que acumulan menos de 13.000 cada uno.

Respecto de las infecciones, California continúa a la cabeza y es escoltada por Texas, Florida en tercer lugar y en cuarto Nueva York. (Fuente: Télam)