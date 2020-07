Yauhar sostiene que no se requiere una ley para reestructurar la deuda

El ex ministro Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nació, Norberto Yauhar, volvió a esgrimir cuestionamientos hacia la administración de Mariano Arcioni. Reclamó una apertura al diálogo y también indicó que el Poder Ejecutivo debería haber avanzado con la reestructuración de la deuda, más allá de los acuerdos que pueda lograr con los diputados.

El ex funcionario mantuvo una entrevista con El Diario, en donde opinó que “la Provincia, además de una crisis financiera, atraviesa a esta altura una crisis política, lo que significa que la crisis es estructural. No podemos salir del proceso de alto déficit mensual que estamos teniendo, seguimos muy complicados con el pago de los salarios y de los proveedores”.

También se refirió a los inconvenientes vinculados a la prestación de los servicios públicos: “Vemos día a día que un pueblo se va quedando sin luz o que pasan cuatro o cinco días sin energía, con todo un agravamiento sanitario que tiene que ver con que en plena pandemia falta agua potable, no tenemos forma de mantener funcionando los sistemas de refrigeración para los alimentos”.

Sin mesa de diálogo

“Todo ha aportado para que la situación sea de una crisis importante y a eso hay que agregarle que todavía no se encuentra un mecanismo que nos permita encontrar una mesa de diálogo lo suficientemente amplia para que pueda debatirse cuáles son las alternativas de salida”, enfatizó.

En este sentido, desde los sectores opositores buscan conocer de primera mano “cuál es el plan que tiene el Gobierno para salir de esta crisis, porque lo único que estamos viendo hasta ahora es que insisten con una ley para reformular la deuda que tenemos contraída con acreedores”.

Avanzar en la reestructuración

Sobre esto último Yauhar fue contundente y consideró que el Poder Ejecutivo no necesita de una ley para avanzar con la reestructuración de la deuda. “Ya deberían haber avanzado con los acreedores, por lo menos en el armado de un borrador tentativo de cuál sería la posibilidad de salir, cosa de que cuando uno llega a la Legislatura uno ya tiene un paper o un borrador con una base medianamente cierta sobre qué vamos a discutir, cuántos años más se va a prorrogar la deuda, cuántos años más nos vamos a tomar para empezar el pago, cuáles van a ser las garantías”.

En cuanto al modelo actual, cuestionó que “permite cualquier posibilidad de discutir. Inclusive permite tomar nueva deuda. Dicen que necesitan ese inciso porque esta deuda que se va a refinanciar se transforma en una deuda nueva. Sí, es cierto, pero nosotros necesitamos saber que la plata va a ir exclusivamente a refinanciar esa deuda y que no sea una deuda nueva para gastos”.

“Todos sabemos que la deuda hay que renegociarla y también sabemos que los acreedores están en una situación muy cómoda, porque hoy tienen un débito automático de las regalías petroleras. Cuando se cumple la fecha pasan por ventanilla, cobran la plata y se terminó la historia”, dijo.

Falta un plan

Otro de los temas a los que se refirió el ex ministro nacional fue a la ausencia de un plan para que Chubut pueda salir de la crisis económica y financiera que está viviendo. “Esta reestructuración de la deuda es apenas una pequeña parte de la solución que necesitamos. Tenemos que mejorar la estructura del Estado, mejorar la capacidad de ingresos y puertas adentro acomodar el gasto público”.

“Esto no significa dejar de pagar sueldos, echar gente, ni nada por el estilo. Significa tener un plan de gastos en donde realmente se blanquee cuál es la situación y qué necesitamos para funcionar como provincia”, enfatizó.

Por último, indicó que “hay un montón de cuestiones que hay que discutirlas y me parece que el Gobierno no tiene el formato para hacerlo, no está en condiciones de hacerlo o no quiere hacerlo”.