Y Tevez, confirmó su continuidad en Boca

Muchas idas y vueltas se dieron durante los últimos días acerca de la continuidad o no de Carlos Tevez en Boca Juniors.

Un contrato por seis meses, la donación de su sueldo, la demora en respuesta a la propuesta y demás cuestiones; llevaron a la frase “¿y si te llama Román?” cumplírsele al “Apache”. El vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, se comunicó con el atacante y de esa forma, lo convenció para sellar la continuidad.

Sigue “Carlitos”

“¿Y si te llama Román?” le dio resultado a Carlos Tevez: Juan Román Riquelme, el hoy en día Vicepresidente de Boca Juniors, terminó por comunicarse con “el Apache” y sellar, con una charla, la continuidad del delantero en el club de La Ribera.

Por esto, se llegó a un acuerdo de entre ‘Carlitos’ y la CD, el cual será por 18 meses, con una modalidad de 6+6+6: cada semestre, el jugador y el club revisarán el vínculo, tal y como quería el futbolista.

Riquelme, logró el compromiso de Tevez para que el delantero el enviaría el contrato firmado al club para seguir ligado al Xeneize. El gran objetivo del hoy capitán de Boca es alzar la Copa Libertadores 2020 que aún no se sabe ni cuando concluirá, ni de qué manera. Si se extiende más allá de fin de año, de todas maneras, el capitán podrá jugarla.

De esta forma, se resuelve el conflicto por la renovación del contrato de Tevez que había iniciado con polémica, ante las declaraciones de hoy en día integrantes del Departamento de Futbol del “Xeneize”, como ser Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, que no mostraron estar de acuerdo con la continuidad del ídolo, que siguió luego con una oferta, una contraoferta y una respuesta por parte de la CD que no llegaba.