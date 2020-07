Williams afirmó que “el Ministerio de Familia debería tener un rol ante la pandemia”

La investigación judicial que se inició contra Cecilia Torres Otarola, quien estuviera a cargo del Ministerio de Familia y Promoción Social de Chubut generó fuertes cortocircuitos dentro del Gabinete provincial. De hecho, esto le costó la salida del Gobierno a Andrés Meiszner, quien ahora es ex secretario de la Gobernación y que se estaba convirtiendo en uno de los nombres más importantes de la “mesa chica” dentro de Fontana 50.

En este contexto, desde distintos sectores salieron a cuestionar las polémicas que se armaron en torno al rol de Torres Otarola y de su función a cargo de la cartera en cuestión. Una de las personas que se refirió a este tema fue Mariela Williams, diputada provincial por Chubut al Frente, quien consideró que “el Ministerio de Familia debería tener un rol fundamental en la pandemia. Espero que pronto estemos ocupados en lo que realmente hay que ocuparse que es la gente”.

Sin diálogo con Meiszner

Además, la legisladora oriunda de Puerto Madryn dijo, en una entrevista con La Cien Punto Uno, que “espero que pronto estemos ocupados en lo que realmente hay que ocuparse que es la gente y no en esta cuasinovela sobre el posible desplazo de la ministra de Familia. Este Ministerio debería tener un rol fundamental en la pandemia”.

“Andrés Meiszner no ha tenido acercamiento en el Interbloque, no sé si con otros diputados lo habrá hecho. Pensé que iba ocurrir cuando asumió pero eso no ocurrió”, agregó Williams.

Sesiones canceladas

Sobre la sesión que no se pudo concretar el martes de esta semana por falta de quórum, la diputada provincial precisó que “no fue posible habilitar las sesiones online, fue una pena porque se había hecho un esfuerzo muy grande para que funcione”.

“Creo que fue falta de voluntad, nos quejamos de que no podemos sesionar y cuando tenemos la oportunidad, aunque con poco tiempo, no se presentaron. Todos debemos reflexionar sobre esto”, concluyó Williams.