Un medicamento evitaría que el Coronavirus avance en pacientes asmáticos

Un medicamento experimental elaborado por un laboratorio británico, evitaría en un 79% que el Covid-19 avance en pacientes asmáticos y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). A través de un comunicado, la compañía farmacéutica Synairgen indicó que el número de pacientes que terminaron desarrollando la forma más grave de la enfermedad, al punto de requerir ventilación, se redujo en un 79% para aquellos que tomaron «SNG001» en comparación con los que recibieron el placebo.

El medicamento es una fórmula inhalada de beta-interferón, y se administró a pacientes que necesitaban asistencia de oxígeno. Además, el fármaco es una proteína natural que impulsa las respuestas antivirales del cuerpo y también se emplea para tratar la esclerosis múltiple.

Synairgen confirmó que no hubo víctimas fatales entre los pacientes tratados con SNG001. Para el ensayo fueron reclutados 101 pacientes de los hospitales del Reino Unido, durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de mayo de 2020. Richard Marsden, CEO de Synairgen, expuso que el SNG001 no sólo redujo en gran medida el número de pacientes hospitalizados con Coronavirus que requirieron oxígeno, sino que tuvieron más del doble probabilidades de recuperarse, al punto en que sus actividades cotidianas no se vieron comprometidas.