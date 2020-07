Turismo: Operadores alertan que sin Ley de Emergencia, “no hay mañana”

Desde que comenzó la pandemia que las entidades vinculadas al turismo están atravesando una realidad más que complicada, ya que en la mayoría de los casos no se han podido reactivar las labores, lo que implica la imposibilidad de contar con ingresos económicos con los que afrontar los gastos fijos.

En este contexto el diputado nacional Gustavo Menna, representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia turística, aunque desde el oficialismo plantearon reparos ante esta propuesta y propondrían otro tipo de asistencias.

Al respecto, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) solicitó, junto a sus 57 filiales de todo el país, que se avance con la sanción a la Ley de Emergencia Nacional.

Además, el organismo reiteró que “para hacer frente a esta crisis dicha ley debe necesariamente incluir la asistencia del Estado en el pago de salarios sin distinción de cantidad de empleados, hasta tanto se retome la actividad normal y habitual; la eliminación de todas las contribuciones patronales por el mismo período; la reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo; moratoria que incluya el pago de todas las deudas generadas hasta el momento de la reapertura y suspensión de las ejecuciones fiscales; exenciones impositivas; reducción del IVA en los servicios prestados por el sector”.

La Federación también compartió la necesidad de planificar medidas para la futura reactivación del sector, y consideró que instrumentos como la preventa turística y el apoyo en la capacitación de los empleados contemplados en algún proyecto de ley son excelentes herramientas para encarar la recuperación de la actividad, que es un motor para la economía del país, pero que no resuelven los problemas actuales de la hotelería y la gastronomía argentina.

“Los establecimientos de nuestro sector tienen importantes estructuras y son el sustento de 650.000 trabajadores y sus familias”, argumentaron desde la entidad.

Por ello, FEHGRA insistió en la importancia de avanzar con una legislación que esté “a la altura de los graves problemas que están atravesando hoy los empresarios del sector, muchos de los cuales, junto a sus empleados, viven en estos momentos una crisis terminal. Según el estudio realizado por FEHGRA, a través de Invecq Consultora Económica, el 75% de las empresas hoteleras y gastronómicas prevén su cierre de continuar la situación actual”.

Por último, esgrimieron que “sin Ley de Emergencia hoy, no hay mañana para la hotelería y la gastronomía”.