Trelew: Recomiendan a la población “mantener los cuidados y no relajarse”

La Municipalidad de Trelew, a través de la coordinación de Salud que encabeza la doctora Cecilia Vera, recomienda a los vecinos que continúen con las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios de COVID-19 y respetar la etapa de distanciamiento social obligatorio. En el mismo sentido, el titular de Inspecciones Generales y Habilitaciones Comerciales, realizó un repaso por los controles que se efectúan desde que la ciudad de Trelew pasó de la etapa de Aislamiento Social y Obligatorio a la de Distanciamiento Social Obligatorio, en oportunidad de dejar de pertenecer a las ciudades con circulación comunitaria de virus.

Aislamiento y flexibilización

Los responsables de las áreas, Cecilia Vera y Héctor López, respectivamente, coincidieron en el notable aumento de circulación peatonal en las calles de la ciudad desde el mes de junio. Entendiendo como fundamental que se continúe con las medidas sanitarias para prevenir contagios. Este jueves, la titular de la cartera sanitaria municipal, aseguró: “Desde la coordinación de Salud se recomienda a los vecinos mantener los cuidados y no relajarse. Continuamos concientizando para que los ciudadanos no se relajen en relación a las medidas de flexibilización, al pasar de aislamiento a distanciamiento. Esta es una etapa importante para seguir avanzando. Las charlas informativas buscan concientizar en cuanto a los cuidados, tales como no compartir mate, botellas o vasos, no saludarse con un beso y mantener el distanciamiento. Asimismo, se recomienda el constante lavado de manos y la ventilación de los espacios cerrados”.

Más y mejores controles

Asimismo, Vera señaló que la situación actual de Trelew es muy buena desde lo epidemiológico, teniendo en cuenta que los tres casos positivos en la ciudad, son personas que llegaron desde Buenos Aires y no se encuentran contabilizadas en el parte epidemiológico perteneciente a la ciudad. Respecto a la aplicación que actualmente se está utilizando en los controles de acceso a la ciudad para agilizar el registro de viajeros que ingresan a la provincia, la profesional remarcó: “Estamos muy contentos en que se implementen este tipo de tecnologías, para facilitar la información al Ministerio de Salud. Además, que en estos controles participa el personal municipal”.

Controles en comercios

En ese sentido, el coordinador de Inspecciones Generales y Habilitaciones Comerciales; Héctor López, informó que a los controles que se realizan en comercios, desde que comenzó el aislamiento, actualmente -de jueves a domingo- se realizan controles nocturnos en comercios gastronómicos, asegurando el distanciamiento, higiene y verificando que se respete el horario de cierre. Además de los constantes controles en relación a la habilitación de gimnasios, se verifica el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Hay acatamiento

«En general el comportamiento de los comerciantes y de los transeúntes es bueno, principalmente de los comerciantes, que respetan el protocolo para no arriesgar a las personas a posibles contagios», puntualizó el funcionario. Por otra parte, López agradeció tanto a los feriantes y comerciantes que trabajaron desde el día uno “a la par y como se lo pedimos”. Y recomendó especialmente mantener los resguardos sanitarios necesarios teniendo en cuenta la conmemoración del Día del Amigo.