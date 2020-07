Trabajadores del turismo reclaman medidas que preserven los empleos

El sector turístico hace más de 120 días que está administrando egresos y que no puede retomar las labores normales como consecuencia de las restricciones establecidas ante la pandemia de coronavirus. Como consecuencia de esto, cientos de agentes en distintas localidades del país realizaron una movilización para pedir que el Congreso de la Nación apruebe la Ley Nacional de Emergencia Turística.

Puntualmente, se trata de un proyecto de ley impulsado por el diputado chubutense Gustavo Menna, acompañado por otros pares del bloque Juntos por el Cambio. Por su parte, desde el oficialismo optaron por no acompañar la iniciativa y proponen medidas paliativas para los operadores turísticos, aunque esto no alcanzaría.

Ante la falta de respuestas y soluciones concretas, los trabajadores del sector realizaron una marcha que se replicó en localidades chubutenses como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. En la misma exigieron acciones concretas para poder sobrepasar la crisis que está afectando duramente al sector.

Arcioni crea una comisión

Si bien desde la administración de Mariano Arcioni se emitió un decreto para declarar la Emergencia Turística en Chubut, los operadores creen que la medida tardó más de lo que debía y también plantearon reparos porque a través de la misma no se establecen medidas específicas sino que se llama a la creación de una comisión para que las partes puedan debatir sobre la realidad actual.

En las marchas realizadas durante la víspera en las distintas localidades chubutenses se pudo ver a cientos de trabajadores que reclamaron por la situación que están atravesando. De hecho, el propio diputado Menna estuvo en la protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Al respecto, el legislador indicó que la iniciativa presentada en la Cámara Baja del Congreso de la Nación es “para darle una solución a uno de los sectores más afectados por la pandemia”.

Convocatoria de Nación a Diputados

Por otra parte, tras rechazar la propuesta de Menna y de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avanzó en una iniciativa paliativa, con un plan que promovía medidas con beneficios impositivos e inversiones en infraestructura, que no contaban con el apoyo de las principales cámaras empresariales del sector.

En tanto que ante los reclamos esgrimidos durante las últimas horas el propio presidente Alberto Fernández le pidió al ministro del área, Matías Lammens, que coordine una reunión con los legisladores que integran la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, y así buscar un acuerdo para avanzar en un proyecto conjunto que conforme a todos los actores involucrados. Si bien se espera que esto ocurra en el futuro inmediato, aún se desconoce la fecha en la que se realizará dicha cumbre.