Trabajadores de la salud rechazan levantar la carpa y sostienen los reclamos

Desde hace varios días ya que los trabajadores de la Salud de Chubut están reclamando por los incumplimientos del Gobierno Provincial. De hecho en Puerto Madryn se dispuso una carpa de protesta fuera del Hospital Andrés Ísola, la cual seguirá vigente, pese a los pedidos del Ministerio de Salud para retirarla.

El Diario estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo ayer en la puerta del nosocomio, donde distintas asociaciones sindicales se reunieron para definir las medidas a implementar. En dicha oportunidad se resolvió dejar la carpa y continuar con los reclamos exigiendo el pago en tiempo y forma, o al menos tener previsibilidad sobre el pago de los haberes.

Reunión con Puratich

En diálogo con este medio, algunos trabajadores enfatizaron que se resolvió la “unión de los gremios para que juntos sigamos peleando y apoyando la carpa, no se va a sacar y va a seguir estando. Ayer (por el martes) fuimos a Rawson a una reunión con el ministro de Salud (Fabián Puratich) y nos dijeron que están trabajando mucho para la Salud, pero no para los trabajadores de la Salud. Siempre es todo sin fechas y sin nada”.

Además, afirmaron que propusieron ideas “para resolver lo adeudado y nos contestan que no se puede. Todo no, todo negativo. Cuando nos estábamos retirando, el ministro le dijo a una compañera ‘che, levanten la carpa’. Con eso nos demostró que estamos haciendo algo con la carpa y capaz les está doliendo un poco, así que vamos a seguir luchándola así”.

Solicitud de acompañamiento

También pidieron el acompañamiento de todos los agentes sanitarios a los reclamos y que este tipo de medidas se repliquen en otras localidades. “Que todas las localidades traten de hacer lo mismo para unirnos y seguir peleando por las cosas que nos corresponden porque no tenemos fechas de nada”.

Sobre la posibilidad de conseguir un cronograma específico o de comenzar a cobrar en conjunto con el primer rango, los trabajadores de la Salud dijeron que esto no había sido confirmado por el Gobierno, al tiempo que indicaron que “no hay fechas, no hay números, no hay nada”.

Molestó la posición

Actualmente hay un grupo de empleados sanitarios que cobra menos de 29.000 pesos mensuales, que fueron apuntados como los que están viviendo la situación más delicada. En cuanto a esto, molestó que Puratich les haya dicho que en dicha realidad solo se encuentra el 8% del total de los agentes, ya que consideraron que el ministro minimizó la posición en la que se encuentran.

Sobre el marco de la pandemia de coronavirus, reconocieron que se están realizando las labores correspondientes dentro del hospital y que cuentan con los insumos necesarios. No obstante, cuestionaron que no se priorice el recurso humano y también destacaron que las problemáticas en el sector son anteriores a la aparición del Covid-19.