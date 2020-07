Touriñán será el ministro político de Arcioni sin dejar su cargo en Petrominera

En 31 meses, la gestión de Mariano Arcioni tuvo más de 40 ministros para 11 carteras. El heterogéneo gabinete volvió a eyectar funcionarios ante fuertes sospechas y denuncias por corrupción en el caso denominado ‘ñoquis embrujados’. En ese escenario aterriza el presidente de Petrominera, en uso de licencia, Javier Touriñán, a la Secretaría de la Gobernación de Chubut, cargo en el que asumirá durante los próximos días, aunque dijo que ejercerá la función solo hasta fin de año, lapso en el que espera reordenar la convulsionada administración de Mariano Arcioni.

El ex diputado provincial estuvo ayer en la Legislatura, donde dialogó con AzM Radio y anunció cuáles son sus expectativas en el nuevo cargo. En primer lugar indicó que ya tuvo una reunión con el Gobernador y también con algunos legisladores chubutenses. Esto último sería calve en el objetivo de afianzar la relación con los sectores opositores, ya que catalogó como “amigos” a referentes del Frente de Todos y pidió trabajar en pos de “un objetivo común”.

Sobre la actual crisis que está viviendo Chubut, Touriñán consideró que se trata de una cuestión financiera más que económica. Al respecto, sostuvo que la Provincia “tiene potencial y tiene que optimizar el tema de los ingresos y optimizar los gastos. Hay que achicar todo lo que se pueda, porque si no se optimizan los recursos va a ser difícil, porque tenemos una situación provincial con varios ingredientes pero el que más pesa es el pago de los servicios de la deuda”.

El flamante secretario de Gobierno pidió no aumentar la carga fiscal, argumentando que actualmente la situación se ha visto sumamente perjudicada por los efectos de la pandemia de coronavirus.

“Es cierto que la planta ha sido incrementada desde el 2003 a la fecha, pero también es cierto que han crecido las prestaciones de servicio que presta la Provincia. Hay otro tipo de servicios que antes no se prestaban y hace que crezca la cantidad de trabajadores”, indicó.

También consideró que “la culpa no es de los empleados públicos. Hoy hay que solucionar el compromiso que existe con el pago de los salarios. Hay que ver cómo se rasca la cacerola para ver qué se saca del fondo”.

Touriñán también se pronunció sobre la investigación judicial que se está llevando a cabo por presuntas irregularidades en el Poder Ejecutivo de Chubut, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Juventud, mientras estaba a cargo de Cecilia Torres Otarola. “No todo el personal político está de más o es gente que no cumple función. Habrá que revisar todo y ver quién cumple un cargo”, sostuvo.

Si bien adelantó que en principio asumiría como secretario de Gobernación durante seis meses, no descartó que se pueda extender por un tiempo más, en caso de que no logre resolver los inconvenientes que se planteó como objetivo.