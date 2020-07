Tierra del Fuego lanzó la Temporada de Invierno 2020

Tierra del Fuego, que volvió a la actividad turística a nivel local a fines de junio después de más de 100 días de parálisis por el coronavirus, lanzó esta semana la Temporada de Invierno 2020, que este año será exclusiva para los residentes en esa provincia, a causa de la pandemia.

El lanzamiento, que se efectuó de manera virtual e incluyó la presentación de la campaña «Fan de la Nieve», fue encabezada por el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Dante Querciali, con la participación del gobernador provincial, Gustavo Melella, y funcionarios y empresarios nacionales.

Querciali manifestó que «estas acciones se dan en una temporada invernal muy especial y sirven para demostrar que podemos empezar a mover a un sector muy importante en la economía provincial» y enumeró los atractivos que ofrece su provincia.

El funcionario destacó entre ellos «las actividades de nieve en el cerro Castor, las excursiones por el Parque Nacional Tierra del Fuego, la visita a la Cárcel del Fin del Mundo y al Almacén de Ramos Generales, los recorridos del Tren del Fin del Mundo y una pista de patinaje sobre hielo natural».

«También se puede disfrutar de caminatas por bosques helados, de una hotelería y gastronomía de alto nivel y recorridos a pie, en esquí y a caballo por paisajes naturales», aseguró el presidente del Infuetur.

Estos atractivos abiertos este invierno sólo para los fueguinos también se podrán disfrutar en forma virtual a través de la página del Infuetur.

Primeros resultados

Por su parte, Melella comentó que «el último fin de semana, el primero tras la vuelta a la actividad, pudimos ver a muchos fueguinos paseando por la provincia, y eso nos permite pensar que este invierno va a tener un movimiento interno que genere un poco de alivio en el sector».

También participó del lanzamiento la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, quien puntualizó que «es importante comenzar a reactivar algunos destinos para probar el funcionamiento de los protocolos, algo que será clave en el nuevo contexto planteado por la pandemia para la actividad».

Martínez enfatizó que «esta apertura, además, servirá para el desarrollo local y para trabajar de manera articulada con el resto de las provincias que puedan seguir este camino, para adelantarnos a lo que viene en materia turística».

Por último, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, mostró su conformidad con el lanzamiento de la temporada invernal y subrayó que creían «que esto no iba a suceder nunca y, sin embargo, Tierra del Fuego demuestra que es posible la vuelta de la actividad».

«Tenemos que ser responsables, no ser transgresores y entender lo que nos pide el Ministerio de Turismo para volver a la normalidad y para empezar a abrir corredores con otras provincias», añadió.

El sector turístico de Tierra del Fuego ocupa a unas 16.000 personas y cuenta con 52.320 plazas en 93 establecimientos, de los cuales 35 son hoteles de 1 a 5 estrellas y apart-hoteles, y 58 parahoteleros, como hosterías, cabañas, albergues, hospedajes y bed&breakfast.

La provincia, que no registra circulación viral tras tener 153 casos de coronavirus, con un muerto y el resto recuperados, recibe por año unos 480.000 turistas, de los cuales unos 200.000 arriban a bordo de cruceros, que este año tienen su temporada en suspenso debido a la Covid-19.