Tenso debate en la Legislatura por el posicionamiento de los diputados

Pocos minutos después de las 9 de la mañana de ayer se realizó una nueva sesión en la Legislatura de Chubut en la que no se trataron temas troncales. No obstante, durante la hora de preferencia se protagonizaron tensos debates, en los que se discutió sobre la crisis que atraviesa la Provincia y el posicionamiento de cada uno de los actores políticos.

La primera realizar críticas fue la diputada Mariela Williams, quien apuntó contra la administración de Mariano Arcioni tras sospechar de que se está tomando deuda a través de la colocación de letras. Si bien dijo que esto “no está mal”, pidió que desde el Poder Ejecutivo se precise si se está tomando deuda y para qué.

“Gobernar no es solo pagar sueldos, gobernar es dar trabajo, es crear las condiciones para las inversiones privadas, crear las condiciones para abrir nuevas fuentes laborales. Pero cuando decimos todo esto somos tratados como miserables, como desestabilizadores. Solo pedimos aportar, solo pedimos discutir, solo pedimos trabajar. Si eso es ser miserable, soy miserable con mucho orgullo”, apuntó Williams.

Estas declaraciones de la legisladora que conforma el interbloque que tomó distancia de Mariano Arcioni dentro del bloque Chubut al Frente refieren claramente a las declaraciones públicas que esgrimió el Gobernador meses atrás, cuando tildó de “miserables” a quienes habían creado alianzas políticas “para ocupar un cargo”, según apuntó en aquel entonces el mandatario.

La diputada cuestionó también que “este Gobierno no escucha, no escucha ni a sus intendentes, que cuando lo llaman cuando hay una situación de conflicto no son atendidos”. Esto fue en referencia al conflicto pesquero que se vivió durante los últimos días en la localidad de Puerto Madryn.

“El sector público va a aparecer privilegiado”

Por su parte, el diputado Juan Pais defendió la postura del Gobierno Provincial para reestructurar la deuda pública, destacando que es sumamente necesario para el Poder Ejecutivo que se apruebe el proyecto sobre esta temática en la sesión del próximo jueves.

“Cuando se habla de reperfilamiento se trata de no hipotecar la Provincia, que lamentablemente ya se encuentra hipotecada y no por esta gestión ni la anterior, sino por las sucesivas gestiones, ya que es una Provincia que viene tomando deuda desde los años 90’”, enfatizó el presidente de la bancada oficialista.

Pais también pidió que se atienda la realidad del sector privado, argumentando que la crisis que afrontará será peor que la que actualmente viven los trabajadores estatales. “El sector público, que viene golpeado, va a aparecer privilegiado al lado del sector privado cuando termine esta pandemia”, consideró el presidente del bloque Chubut al Frente.

Pagliaroni cargó contra el oficialismo

Quien más cuestionamientos esgrimió en la hora de preferencia de la víspera fue Manuel Pagliaroni. El titular del bloque Juntos por el Cambio apuntó contra quienes llegaron a los cargos que actualmente ocupan por el oficialismo y que luego tomaron distancia del propio Arcioni.

“Quienes hemos sido elegidos como oposición en esta Legislatura es el bloque que represento y el Frente de Todos. Cada vez que discutimos algunas cuestiones de políticas públicas en estos últimos meses, aparecen declaraciones de parte del oficialismo que lo que hacen es sacarle el cuerpo a la responsabilidad”, comenzó diciendo Pagliaroni.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio dijo: “Le pedimos al oficialismo que actúe con responsabilidad. El oficialismo es quien ganó las elecciones en 2019, el oficialismo es el Gobernador, pero también es el Vicegobernador y los 16 diputados que ingresaron a este recinto por esta lista”.

“Si hoy algún sector del oficialismo se siente cómodo con un discurso sin responsabilidad, molesta. Molesta a quienes fuimos una alternativa en esta Provincia”, enfatizó el diputado, al mismo tiempo que acusó a los legisladores del oficialismo por acompañar la propuesta de Arcioni sin conocer qué plan se iba a implementar una vez ganadas las elecciones.