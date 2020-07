Tenía prisión domiciliaria y lo detuvieron paseando en la calle

Por pedido de la fiscalía, el juez Daniel Pérez dictó la revocatoria de la prisión permanente e ininterrumpida para Edwin Alexis Cárdenas Urbano de 21 años, imputado como presunto autor del delito de tentativa de homicidio.

La medida de arresto domiciliario había sido impuesta por los jueces Miguel Caviglia y Mariel Suárez a pedido del abogado de la Defensa Pública, Marcelo Catalano, en el marco de una audiencia de revisión de la medida de coerción.

Pero el imputado fue detenido por la policía, el último domingo, cuando caminaba junto a un amigo, en inmediaciones de la escuela provincial n°82.

La causa

La investigación penal contra Cárdenas Urbano se inició el domingo 24 de mayo, cuando personal policial lo encontró en el interior de una vivienda del barrio «Parque Patagonia» de Sarmiento. Allí, según los efectivos, el joven estaba atacando con un cuchillo a un hombre de sesenta y ocho años, quien sufrió cortes en diversas partes del cuerpo y debió ser hospitalizado.

Nueva detención

La audiencia de control de la detención se realizó de manera presencial en la sala de audiencias de la oficina judicial presidida por el magistrado Daniel Pérez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la funcionaria Marisol Sandoval; en tanto, el procesado recibió el asesoramiento técnico del abogado de la defensa pública, Marcelo Catalano

En este marco, la investigadora dio lectura al acta de intervención del personal policial. En ese documento informaron que en el marco del cumplimiento de las disposiciones del tribunal colegiado que otorgó el arresto domiciliario al detenido, se dirigieron al local comercial y vivienda, ubicado sobre la calle Uruguay, en el que Cárdenas Urbano había fijado su domicilio.

Allí, constataron que el imputado no se encontraba en el lugar, dando aviso a las autoridades de la comisaría, quienes, a su vez, informaron la situación al subdirector de la oficina judicial. En este sentido, describieron que al recorrer la calle Perito Moreno y Alberdi, observaron a dos personas que, al identificar el personal policial, cruzaron la calle y se separaron en la esquina. En este contexto, un efectivo policial dio la voz de alto y detuvo a Cárdenas Urbano, en la calle Perito Moreno, sobre la vereda de la escuela provincial n°82. Al requisarlo, le quitaron una botella de vino.

Así las cosas, Sandoval, requirió al juez Pérez que declare legal la detención del sospechoso. También peticiono que se revoque el beneficio de la modalidad de prisión domiciliaria, que le fue otorgada por el tribunal revisor. En consecuencia, postuló que el imputado cumpla la medida de prisión preventiva, en los calabozos de la comisaría local.

«No tenía luz y estaba aburrido»

Cárdenas, en la audiencia, declaró: «Hacía como cuatro días que estaba sin luz. Estaba aburrido y fui hasta lo de un amigo, para que me pase un foco y un grabador»

A su turno, Catalano peticionó al Juez que no declare legal la detención de su asistido. Sus argumentos fueron que no existía una orden judicial de detención. En este sentido, agregó que el imputado tampoco estaba cometiendo un delito en flagrancia.

En otro orden, el representante del Ministerio de la Defensa Pública, requirió que no se haga lugar al pedido de revocatoria del arresto domiciliario. En función de ello, aseguró que no se encuentran presentes los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que permitan aplicar la medida excepcional de la prisión preventiva. Por último, refirió que el accionar de su asistido había sido negligente, pero que se podía justificar, porque hacía cuatro días que no contaba con el servicio de energía eléctrica y solo se ausentó de su domicilio por un lapso de quince minutos

Resolución

Al dictar su resolución, Pérez explicó que fue el tribunal revisor de Comodoro Rivadavia quien tomó la decisión de otorgar prisión domiciliara al imputado. Asimismo, recordó que el abogado defensor había pedido la libertad de Cárdenas Urbano, ofreciendo como domicilio fijo una vivienda propuesta por el empleador del procesado.

Por otra parte, consideró totalmente injustificadas las razones de aburrimiento, expresadas por el detenido, al momento de explicar los motivos por los que no cumplió con la orden judicial de permanecer en forma continua e ininterrumpida en el domicilio fijado.

En consecuencia, el Juez declaró legal la detención y revocó la medida de prisión domiciliaria. Cárdenas Urbano deberá cumplir prisión preventiva en la comisaria de Sarmiento.