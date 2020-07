“Soy afiliado al Justicialismo, estamos adentro del PJ”, aseguró Ricardo Sastre

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, valoró la sesión que se realizó ayer en la Legislatura Provincial, en donde se aprobaron varias iniciativas que estaban atrasadas y que se habían presentado semanas atrás pero que no habían tenido tratamiento por los inconvenientes que tuvieron los diputados para poder sesionar de manera regular.

En tanto que uno de los temas sobre los que se refirió ayer el presidente de la Legislatura en diálogo con AzM Radio fue al no tratamiento del proyecto de reestructuración de la deuda pública y sostuvo que “no salió porque no son asuntos sencillos que salen de un día para el otro. Si bien reconoció “la necesidad imperiosa de reestructurar la deuda”, pidió que se respeten los procesos legislativos y que la propuesta sea analizada en profundidad por todos los diputados.

Al respecto, también pidió tener en cuenta la postura que ha adoptado el Gobierno Nacional y que la negociación se haga de manera paralela al resto de las provincias y respetando cada uno de los pasos.

Sastre también valoró la llegada de Javier Touriñán al Gabinete de Mariano Arcioni y consideró que el nuevo secretario de la Gobernación podría representar una apertura al diálogo y a los consensos con los distintos actores políticos de Chubut.

Por último, el Vicegobernador se refirió a su postura política y a las versiones que circularon durante los últimos días sobre su relación con el Partido Justicialista. Sobre el final de la entrevista, el presidente de la Legislatura dijo: “Yo soy afiliado al Justicialismo, estamos adentro del PJ”.