Sin respuestas

El personal de la Salud en Chubut advierte que no recién respuesta del Ejecutivo a sus demandas, ya que no solo adeudan salarios, sino que siguen faltando recursos para atender las demandas del servicio sanitario, y crece la preocupación acerca de la capacidad de respuesta ante posible brote de Coronavirus en la provincia. Los trabajadores estarían pidiendo la distribución del arancelamiento, y les habrían anticipado que se llevaría a cabo el día 15 de julio, junto a la cancelación de los sueldos. Sin embargo, el personal ya no confía en los compromisos del gobierno y anticipan que de no haber respuestas se endurecerán las medidas, ya que el contexto de pandemia, también supone un riesgo para el personal de Salud que no se estaría considerando.