Sin respaldo

Según trascendió este miércoles, un dirigente que ocupa un altísimo cargo a nivel nacional se comunicó telefónicamente con un alto dirigente de la provincia para decirle que ya con el gobierno de Chubut no se puede hacer nada. Al parecer la comunicación se sustenta en pedido de ayuda extraordinaria que habría hecho el Gobierno de Arcioni a Nación. Asimismo, hay quienes advierten que intentaron bajar línea los diputados del Frente Patriótico que responde al modelo nacional con el objetivo de preservar la alianza con Arcioni, y desde Chubut advirtieron que no pondrán palos en la rueda, pero no cesarán en el reclamo por la falta de respuestas.