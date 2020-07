Sin festivales ni grandes conciertos en 2021 según cofundador de Lollapalooza

El cofundador del festival de Lollapalooza, Marc Geiger, predijo hoy que no habrá festivales ni grandes conciertos a la vieja usanza hasta 2022 debido a las restricciones y consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre los escollos que los productores deberán afrontar, según afirma el socio de Perry Farrel, no sólo están los protocolos sanitarios, sino también el costo de los seguros que deberán contratarEn declaraciones al «Bob Lefsetz Podcast», citadas por la agencia de noticias española Europa Press, Geiger planteó que, en su opinión, las citas musicales masivas seguirán viéndose afectadas hasta que la pandemia esté completamente controlada.

Preguntado concretamente por una fecha en la que los conciertos podrían volver a celebrarse sin las medidas de seguridad actuales, sentenció: «En mi humilde opinión, será 2022».

«Llevará mucho tiempo antes. Es mi instinto, esto va a tomar un tiempo porque los eventos superdifusores como deportes, espectáculos o festivales no van a funcionar demasiado bien mientras el virus esté presente», opinó.

A su juicio, hay «probablemente veinte» obstáculos que la música en vivo aún debe superar antes de que pueda regresar, incluidos el «espacio y la densidad» y la «responsabilidad infinita» que los organizadores enfrentan con las aseguradoras.

«Los próximos seis meses pueden ser más dolorosos que los últimos seis meses y tal vez los próximos seis meses después lo sean aún más», alertó.